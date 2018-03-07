«Аэрофлот» лишил оскандалившегося помощника главы Якутии элитных бонусов

Якутск, , 06:23 — REGNUM Мили, накопленные устроившим скандал в самолёте «Аэрофлота» помощником главы Якутии Евгением Шигаповым по программе лояльности, будут аннулированы. Теперь меру в виде лишения элитного статуса в бонусной программе авиакомпания намерена применять ко всем пассажирам, допустившим грубое нарушение правил поведения на борту самолёта или перед посадкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Аэрофлота».

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«Накопленные за период участия в программе мили будут аннулированы, после чего последует закрытие счёта участника. Аэрофлот продолжает вести непримиримую борьбу с любыми случаями нарушения общественного порядка на борту, невзирая на статус дебоширов», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Информагентство RNS со ссылкой на собственный источник отмечает, что эта мера воздействия уже применена к помощнику главы Якутии Евгению Шигапову.

«Ряд обладателей серебряных, золотых и платиновых карт «Аэрофлот Бонус» считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев», — констатировали в авиакомпании.

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Там также отметили, что случаи деструктивного поведения на борту самолётов участились, и при этом практически все нарушители правил поведения являются элитными участниками программы лояльности.

Не стали исключением в этой тенденции и глава Якутии Егор Борисов, его жена Прасковья и помощник Евгений Шигапов, которые устроили скандал на борту 19 февраля.

«Случившийся инцидент буквально взорвал информационное пространство в Якутии и России, — комментировал поведение дебошира Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов. — Скандальное поведение его и Ил Дархана нанесло удар по имиджу республики. Даже поползли различные слухи о досрочной отставке Егора Борисова, однако перед выборами президента России это вряд ли произойдёт».

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля самолёт компании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Якутск с задержкой на два часа из-за скандала на борту. Инцидент произошёл по вине главы Якутии Егора Борисова, его жены Прасковьи и помощника Евгения Шигапова, которые, как сообщали в авиакомпании, негативно высказывались об авиакомпании, оскорбляли бортпроводников, угрожали командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на дружественные отношения с министром транспорта России Максимом Соколовым. Кроме того, Борисов пытался позвонить главе Росавиации Александру Нерадько, а Шигапов — самовольно проникнуть в кабину пилотов.

Инцидент бы, может, и не стал достоянием СМИ, если бы в на своей странице в Instagramm Егор Борисов не написал, что собирается подать на «Аэрофлот» в суд. «После регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», — сообщил глава Якутии.

Тогда инцидент начал комментировать и «Аэрофлот», рассказав, как вели себя на борту самолёта VIP-лица.