Мэй посвятила «отравлению Скрипаля» экстренное заседание

Лондон, , 05:56 — REGNUM Заседание Совета безопасности Британии провела британский премьер-министр Тереза Мэй в связи с отравлением эмигранта из России Сергея Скрипаля, сообщает Reuters.

Содержание совещания не раскрывается. Упоминается скандальный комментарий, сделанный ранее британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном:

«Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил жесткими ответными мерами, если подтвердится причастность России к этому отравлению».

Напомним, госпитализация эмигрировавшего в Великобританию бывшего разведчика Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, стала поводом для заявления Джонсона, приписавшего Москве причастность к отравлению.

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Джонсон не только назвал Россию опасным фактором, но и угрожал пересмотреть формат участия английской сборной в Чемпионате мира по футболу (ЧМ-2018). Российское посольство запросило у британских коллег разъяснения, которые и были даны: оказывается, Джонсон говорил о дипломатах и политиках, а не о футболистах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство РФ в Лондоне назвало демарш Джонсона началом очередной антироссийской кампании:

«Заявление британского МИД звучало так, как будто расследование закончено, и Россия виновата в том, что случилось в Солсбери».

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