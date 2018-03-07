Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Восточной Гуте

Москва, , 05:15 — REGNUM Ситуацию в Восточной Гуте (Сирия) обсудил по телефону президент России Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе», — говорится в сообщении.

Эрдоган проинформировал российского президента о ходе операции турецких вооруженных сил в Африне (Сирия). Лидеры страны коснулись вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проектов в сфере энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил Путину соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии.

Напомним, днем ранее Путину по вопросу ситуации в Восточной Гуте позвонил французский коллега Эммануэль Макрон.

«Подчеркнута важность последовательной имплементации положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401, включая эвакуацию мирных жителей из районов боевых действий, обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту и другие регионы Сирии, оказание медицинской помощи пострадавшему населению», — сообщили в Кремле.

Читайте также: Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование

Напомним, в ООН США потребовали прекращения операции сирийских войск в Восточной Гуте, обосновывая это резолюцией 2401 СБ ООН о перемирии в Сирии.

6 марта сирийский МИД в послании генеральному секретарю ООН и Совету безопасности заявил, что войска Дамаска борются в Сирии с терроризмом, и призвал «воздействовать на страны, поддерживающие террористические группировки в Восточной Гуте».

Читайте подробнее: МИД Сирии: Операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции ООН