ОБСЕ: разговоры о выводе военных РФ из Приднестровья оторваны от реальности

Тирасполь, , 04:11 — REGNUM Спецпредставитель ОБСЕ по молдавско-приднестровскому урегулированию Франко Фраттини считает «оторванными от действительности» требования Молдавии вывести российских военных, обеспечивающих мир в Приднестровье. Об этом итальянский дипломат заявил в интервью RT.

«Разговаривать про российское военное присутствие сейчас неправомерно, пока мы не примем всеобъемлющий пакет решений, включающий другие моменты. К примеру, взаимное признание банковских систем. Я предпочитаю начать с практической и осязаемой проблемы, находящейся на поверхности, следующий шаг — более глобальные проблемы», — сказал Фраттини.

Целью итальянского председательства в ОБСЕ в этом году он назвал достижение конкретных результатов в процессе урегулирования молдавско-приднестровских отношений.

«Мы уверены, что если будет проявлена добрая воля и Приднестровьем, и Молдовой, в некоторых областях будет возможно получить видимые результаты. Приведу несколько примеров: мы довольно близки к согласию о том, как придать нейтральный статус автомобильным номерным знакам, чтобы гарантировать возможность транспортным средствам, зарегистрированным в Приднестровье, свободно перемещаться в международном пространстве», — отметил Франко Фраттини.

Справка ИА REGNUM.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон». Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

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