Посольство РФ: устами Джонсона Лондон объявил новую антироссийскую кампанию

Лондон, , 03:40 — REGNUM Антироссийское заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона наводит на мысль о начале Лондоном новой антироссийской кампании, сообщили в пресс-службе Посольства России в Лондоне.

«Впечатлены заявлением Б. Джонсона сегодня в парламенте относительно инцидента с С.Скрипалем. Заявление британского МИД звучало так, как будто расследование закончено, и Россия виновата в том, что случилось в Солсбери», — сообщили в пресс-службе.

Комментируя скандальное заявление Джонсона о том, что Россия может быть причастна к отравлению шпионившего в пользу британских спецслужб бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, российское ведомство заявило:

«Сожалеем, что вместо публичных официальных разъяснений по существу дела, из его уст прозвучали угрозы покарать Россию. Складывается устойчивое впечатление, что сценарий очередной антироссийской кампании уже написан».

В российском ведомстве отметили, что в СМИ ситуация «быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании».

«Вниманию читателей предлагаются различные спекуляции, суть которых сводится в конечном счете к очернительству России, — говорится в сообщении. — Хотя британские правоохранительные органы не делали никаких субстантивных заявлений об обстоятельствах произошедшего, из СМИ может сложиться впечатление, будто речь идет о спланированной акции со стороны российских спецслужб, что абсолютно не соответствует действительности».

В посольстве отметили, что власти в Лондоне должны срочно вмешаться и проинформировать посольство и британское общество о том, что на самом деле произошло, «чтобы положить конец демонизации России».

Напомним, Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в городе Солсбери (Великобритания) с диагнозом «отравление». Они были доставлены в больницу в критическом состоянии из ресторана.

Джонсон оперативно высказался по этому поводу, назвав Россию «пагубной и разрушительной силой» и заявив, что Великобритания повлияет на изменение формата участия в Чемпионате мира по футболу (ЧМ-2018).

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