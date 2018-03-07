В МИД РФ назвали антироссийский выпад Бориса Джонсона дикостью

Москва, , 01:42 — REGNUM Заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, обвинившего Москву в причастности к смерти Сергея Скрипаля (бывшего российского разведчика, который был осужден за шпионаж в пользу Лондона) — это дикость. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, 5 марта в городе Солсбери (Великобритания) госпитализированы два человека с отравлением неизвестным веществом. Один из отравленных — эмигрант Скрипаль, второй — его дочь Юлия.

Комментируя этот инцидент, Джонсон заявил, что Лондон примет все необходимые меры для защиты поданных Её Величества, если станет известно, что Скрипаля отравили. По его мнению, случившееся — «вопиющий инцидент».

По словам Джонсона, Россия «оспаривает фундаментальную основу международного порядка», и Британия будет вынуждена продолжать «реагировать силой и решительностью» и отстаивать продление санкций в отношении Москвы.

Также британский деятель заявил, что Великобритания повлияет на изменение формата участия в Чемпионате мира по футболу (ЧМ-2018).

«Россия во многих отношениях стала пагубной, разрушительной силой, и Великобритания — в числе лидеров в мире по попыткам противостоять такой деятельности», — заявил Джонсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД Британии заявили: слова Джонсона о том, что инцидент с «отравлением» Скрипаля может отразиться на участии сборной Англии в ЧМ-2018, касались дипломатов и политиков, а не футболистов.

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