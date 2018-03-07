Законы в Армении редактируют под Сержа Саргсяна

Ереван, , 00:26 — REGNUM В Национальном собрании Армении 6 февраля обсуждался объемный пакет законопроектов «О структуре и деятельности правительства Армении».

После 9 апреля, когда Армения окончательно перейдет к парламентской форме правления, в стране вместо одного вице-премьера будут три, один из которых будет называться первым вице-премьером. Вместо 18 министерств будут действовать 17.

Полиция и Служба национальной безопасности, которые в настоящее время являются органами при правительстве, будут переданы в подчинение премьер-министра.

В составе нового правительства не будет возглавляемого нынешним вице-премьером Ваче Габриеляном Министерства международной экономической интеграции и реформ.

Армянская пресса уже обратила внимание, что вторая статья законопроекта «Состав и структура правительства» имеет пункт первый, который гласит: «Правительство состоит из премьер-министра, первого вице-премьера, двух вице-премьеров и министров».

Однако, в принятой 6 декабря 2015 года Конституции также есть статья, 147-ая, с таким же названием, но в ней говорится: «Правительство состоит из премьер-министра, вице-премьеров и министров».

«Как вы можете видеть, существует разница между представленным законопроектом и статьями той же Конституции, принятой на референдуме. Конституция не определяет должность первого заместителя премьер-министра. Авторы закона создали новую должность. Конечно, они могут сказать, что первый вице-премьер — тот же вице-премьер, с точки зрения функциональности нет никакой разницы между первым вице-премьером и вице-премьером, но факт остается фактом: правительство устанавливает новую должность. Потому что если первый вице-премьер не будет отличаться от двух других вице-премьеров, какой смысл в их разделении?

Между тем мы отлично же понимаем, почему выделяется позиция первого вице-премьера, и особенно, для кого именно это делается», — пишет интернет издание 1in.am.

ИА REGNUM ещё 25 января писало, что должность первого вице-премьера, которая не предусмотрена Конституцией, вводится специально для действующего премьер-министра Армении Карена Карапетяна. В Армении практически никто не сомневается, что действующий президент страны Серж Саргсян после 9 апреля возглавит правительство.

По новой Конституции, которая была принята в декабре 2015 года, предусмотрены должности трех вице-премьеров. Должность первого вице-премьера Основным законом не предусмотрена. Некоторые юристы считают, что внедрение должности первого вице-премьера Конституции не противоречит.

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