The Hill: Новое российское оружие создает риски в области нераспространения

Максим Исаев, , 07:25 — REGNUM

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в рамках которого были представлены новые виды систем доставки ядерного заряда, может ознаменовать собой разрушение международных механизмов нераспространения ядерного оружия и привести к началу новой дестабилизирующей гонки вооружений, пишет Дэниел М. Гербштейн в статье для американского издания The Hill.

Информации о появлении новых видов ядерного оружия предшествовали предупреждения о том, что Россия намерена сделать ставку на ядерное оружие в своей политике сдерживания и ведении боевых действий. Также появлению новых образцов оружия предшествовал указ Путина о приостановке соглашения с США об утилизации оружейного плутония.

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В своем послании президент России рассказал о крылатой ракете, оснащенной ядерной энергетической установкой, и многолетней программе по созданию беспилотного подводного аппарата, также оснащенного ядерной энергетической установкой. Эти системы, вероятно, будут иметь неограниченный диапазон действия и режим работы. Они также серьезно расширят спектр применения ядерного потенциала и увеличат опасность ядерного распространения.

Конечно, Соединенные Штаты и Россия на протяжении многих десятилетий имели в своем распоряжении атомные подводные лодки и военные корабли, однако использование беспилотной атомной системы может привести к опасному прецеденту.

Само присутствие экипажа подводной лодки или корабля снижает риск распространения ядерных материалов. Однако использование беспилотных атомных систем снижает уровень безопасности, поскольку существует риск того, что данная система может попасть в чужие руки.

В качестве примера того, что может произойти, если беспилотный аппарат попадет в руки чужой нации или террористической организации, можно привести инцидент с американским беспилотником Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Беспилотник попал в руки иранских военных в 2011 году. Иран создал собственную систему на основе перехваченного Lockheed Martin RQ-170 Sentinel.

Только представьте, что может произойти, если российский ядерный беспилотник удастся взломать или сбить. В этом случае нация, которая перехватила бы беспилотник, могла бы создать собственный ядерный аналог или воспользоваться ядерным материалом, используемым в энергетической установке, для переработки и создания ядерного оружия.

Использование ядерного потенциала для движения ставит под сомнение пределы применения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). ДНЯО, безусловно, относится к ядерному оружию и недвусмысленно поддерживает использование ядерного потенциала в мирных целях.

Договор гласит, что государства, обладающие ядерным оружием, не могут передавать, помогать или побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению ядерного оружия. Договор требует, чтобы государства, не обладающие ядерным оружием, не стремились его приобрести или начать собственное производство.

Если новые атомные беспилотники рассматривать в качестве ядерного оружия, то любое их перемещение на территорию неядерного государства будет считаться нарушением договора о нераспространении.

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Однако, беспилотники, оснащенные ядерной энергетической установкой и не содержащие ядерного заряда, не подпадают под категорию ядерного оружия. Потенциальная опасность заключается в том, что в данном случае договор о нераспространении перестает работать. Это может открыть новые возможности для распространения ядерного материала.

Глобальные усилия по нераспространению, предпринимаемые в рамках ДНЯО, способствовали созданию условий, исключающих возможность того, что ядерный материал попадет в руки опасных государств или негосударственных субъектов.

Путин заявил, что создание новых вооружений спровоцировал отказ США от сотрудничества с Россией в области контроля над вооружениями. Возможно, стоило бы предпринять еще одну попытку наладить диалог, поскольку обе страны заинтересованы в ограничении распространения ядерного оружия. Появление новых систем ядерного вооружения может поставить под угрозу общие цели в сфере нераспространения.

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