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МИД Франции призвал к «политическому решению» конфликта в Йемене

Политика

Глава МИД Франции уклонился от ответа на вопрос о торговле оружием, напомнил про Иран и призвал к переговорам

Париж, 7 марта 2018, 00:00 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уклонился от ответа на вопрос журналистов о необходимости прекратить продажи оружия Саудовской Аравии из-за действий саудитов в Йемене, 6 марта передает агентство Reuters.

Выступая перед журналистами, Ле Дриан напомнил, что Иран поставляет «множество» оружия йеменским хуситам. Однако вопрос вообще не в том, кто кому продает оружие.

По словам Ле Дриана, обе стороны конфликта должны прекратить «абсурдную войну» и сесть за стол переговоров.

«Мы надеемся… на быстрое политическое решение. Кризис в регионе удастся разрешить, если будет политическая воля всех сторон», — пояснил Ле Дриан.

Напомним, гражданская война, которая идет в Йемене с 2014 года, уже унесла десятки тысяч жизней и привела ближневосточную страну к гуманитарной катастрофе.

Саудовская Аравия, которая открыто участвует в йеменском конфликте, регулярно наносит ракетно-бомбовые удары по школам, больницам и мечетям, в результате которых гибнут гражданские.

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