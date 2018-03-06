Пессимизм вице-премьера Трутнева по поводу сотрудничества с Японией

Анатолий Кошкин, , 22:18 — REGNUM

В интервью ТАСС вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев весьма пессимистически оценил перспективы широко разрекламированной так называемой совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курильских островах. И это несмотря на то, что лидеры двух стран выбрали такую деятельность как путь к достижению российско-японского мирного договора, включающего по настоянию Токио «разрешение территориального вопроса». «В совместной деятельности с Японией на Курилах ничего конкретного не происходит», — вынужден констатировать вице-премьер. Отвечая на вопрос агентства о том, когда обсуждение с японской стороной совместной хозяйственной деятельности на Курилах будет вестись в конкретном экономическом ключе, он ответил, что в практической плоскости ничего не происходит, передает ИА SakhalinMedia.

«На этот счет у меня никакого мнения нет. Ничего в практической плоскости не происходит вообще. Была поездка наших японских коллег на острова. Здорово, конечно, поездки же это хоть и часть механизма, но это не экономика, это что-то другое. А в части экономической практики ничего не возникает.

Я, честно говоря, абсолютно убежден в том, что в Японии есть разные мнения. Собрать этот баланс вместе и получить какое-то консолидированное решение страны, похоже, просто не получается, вот и все. И пока не получится, не возникнет никаких конкретных движений, потому что если нет единодушия, то, видимо, нет и политической воли, есть, наоборот, политические риски», — сказал Юрий Трутнев.

Хотя полпред не раскрыл содержания «политических рисков», очевидно, что речь, скорее всего, идет о несуразных требованиях Токио к Москве изменить на островах в угоду Японии законодательную базу, с тем чтобы она «учитывала японские претензии на северные территории». Причем в японской прессе можно найти намеки на то, что якобы о возможности такой «особой юридической системы» шла речь на конфиденциальной беседе с глазу на глаз между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным во время визита последнего в Японию в декабре 2016 года. Намеки довольно странные, учитывая, что сразу после этой беседы помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков особо отметил, что речь идет о работе японских компаний на Курильских островах при соблюдении российского законодательства. Совершенно определенно не раз высказывался по этому поводу и заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Когда же Юрий Трутнев говорит об отсутствии в Японии единодушия по поводу решения премьер-министра продвигать участие японских компаний на Курилах, имеется в виду существующая в Стране восходящего солнца оппозиция планам своего лидера. В политических кругах Японии с самого начала высказывались сомнения по поводу такой «совместной деятельности» на устраивающих официальный Токио условиях. Раздаются голоса с упреками в адрес премьера, который-де занимает слишком мягкую позицию в отношении Москвы, неоправданно делает ставку лишь на свои «особо доверительные» отношения с В. Путиным. А Кремль-де, видя это, наоборот, ужесточает позицию в отношении японских территориальных требований. Для подтверждения этого приводятся факты укрепления боеспособности размещенного на южных Курилах воинского контингента. Не прошло незамеченным проведение российским спецназом на расположенном в пределах видимости с Хоккайдо острове Кунашир учений 7 февраля в так называемый «день северных территорий», когда с участием правительства в Токио и на местах проводятся митинги и устраиваются шабаши у посольства РФ японских ультраправых сил. Это добавляет у японцев пессимизма по поводу вероятности каких-либо серьезных подвижек в искусственно созданном японцами и американцами «территориальном вопросе», включая организацию «совместной хозяйственной деятельности» на Курильских островах, кстати, объявленных японским парламентом «своими».