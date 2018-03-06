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Путин прибыл в Самару

Политика

У президента напряженный рабочий график

Путин прибыл в Самару
Иллюстрация: Kremlin.ru
В аэропорту Владимира Путина встречает врио губернатора Дмитрий Азаров

Самара, 6 марта 2018, 21:50 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Самару. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин прибыл в Самару, где 7 марта он проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Кроме того, запланирована встреча президента с женщинами-предпринимателями.

Также запланирована встреча Путина с временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрием Азаровым.

Стоит отметить, что именно Азаров встречал Путина у трапа самолета в аэропорту Самары.

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