Нацразведка США опасается за дальнейшую судьбу Порошенко

Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Ситуация на Украине чревата внутренними волнениями, которые могут привести к изменению внешней политики Киева, заявил 6 марта директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на заседании сенатского комитета по вопросу о мировых угрозах.

По его мнению, Россия, которая «справляется» с введенными против неё санкциями, будет продолжать работу по формированию в западных странах политики отказа от поддержки Украины.

Одновременно с этим снижение уровня жизни и недовольство населения Украины могут привести к волнениям, которые изменят внешнюю политику Киева и «могут раздуть напряженность между Россией и Западом».

«Украина по-прежнему рискует внутренними волнениями, которые Россия может использовать для подрыва прозападной ориентации Киева. Это может сорвать нарождающееся восстановление экономики Украины и привести к таким изменениям в ее внешней политике, которые могут усилить напряженность между Россией и Западом», — указал Коутс в письменных свидетельских показаниях конгрессу США.

По мнению Коутса, на Украине могут быть спровоцированы досрочные выборы, которыми воспользуется оппозиция нынешнего президента Порошенко.

При этом для конфликта в Донбассе Коутс считает наиболее вероятной ситуацию «застоя с меняющимся уровнем насилия».

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт и разрушение экономики Украины стали прямым следствием нацистского госпереворота, совершенного в феврале 2014 года в Киеве при прямой поддержке США и стран Евросоюза.

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