«К счастью для Украины, не Порошенко решает вопрос про второй срок»

Киев, , 19:10 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко еще не принял решение об участии в следующих президентских выборах, которые должны состояться в стране в 2019 году. Об этом он сказал в интервью британскому изданию Financial Times, фрагменты из которого сегодня, 6 марта, приводят украинские СМИ.

«Когда я меняю страну, когда я (участвую) в реформах, я не думаю о переизбрании или рейтингах. Существует опасность популистских кампаний, безусловно. Извините, но это может произойти в любой европейской стране», — сказал Порошенко.

Действующий президент подтвердил, что его рейтинг среди населения «не слишком высок», и добавил, что единственное, что он может гарантировать — это «честные и прозрачные» выборы президента в 2019 году.

«Я прилагаю все усилия, чтобы внести максимальный пакет реформ, и я могу сказать, что это мой план на следующий год. Но я ненавижу мысль о том, что буду соревноваться (на следующих президентских выборах) и меня будет мотивировать переизбрание. Потому что, честно говоря, я не принял решение, буду ли участвовать в выборах», — сказал Порошенко.

«Думаю, что периодически Порошенко посещают мысли таки идти на второй президентский срок. И с помощью админресурса и политтехнологий «нагнуть» страну для своей победы. И, в принципе, учитывая рабскую ментальность нашего народа, он бы мог это сделать. С боем, максимальным напряжением ресурсов — но смог бы», — комментирует ситуацию политолог Дмитрий Корнейчук.

Однако, по словам аналитика, «к счастью» Украины, судьба Порошенко решается глобальными игроками, а не им лично.

«Ключевым для принятия решения Порошенко бороться за власть является именно позиция Вашингтона. А для Трампа, как полностью прагматичного человека, приоритетным являются договоренности с Москвой в рамках «Большой сделки». А позиция Кремля четкая: Порошенко после 2019-го быть не должно. Это принципиально для Путина», — считает политолог.

А вот политтехнолог Сергей Гайдай уверен, что решение об участии в будущих президентских выборах для Порошенко на самом деле абсолютно безальтернативно.

«Ни у кого не было сомнения, что президент пойдет на второй срок. Потому что выбора у него просто нет. Отказаться от власти он сегодня не может, потому что угрозы для него лично, для его бизнеса, для его семьи, для его окружения огромны», — заявлял Гайдай в эфире радиостанции «Голос Столицы».

По его словам, любая власть, которая придет на смену нынешнему главе государства, как минимум начнет с этим разбираться, потому что есть много вопросов к нему.

«Потому для него это вопрос даже не продолжения реформ, которых нет, а вопрос самосохранения. Это лукавая игра — «пойду — не пойду, пусть люди попросят». У него просто шансов нет. Президент идет. Для него это вопрос самосохранения», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции 28 февраля Порошенко уже комментировал перспективы своего участия в следующих выборах.

Порошенко заявил лишь, что 100% будет принимать участие в выборах как избиратель.

«Но я подчеркиваю, что после выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве», — добавил он, отметив также, что «не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании».