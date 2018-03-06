«Не вправе указывать» — о вмешательстве США в выборы президента РФ

Москва, , 18:22 — REGNUM Позиция госдепа США в том, что, если «такой-то гражданин» не будет зарегистрирован как кандидат в президенты РФ, США не признают этих выборов, считает глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Об этом он заявил 6 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, рассказывая о докладе, подготовленном этой комиссией.

«Этот доклад основан на огромном количестве данных, — пояснил Климов. — Это просто тысячи страниц очень серьёзного текста, в числе которых официальные опубликованные документы США и Евросоюза. Когда мы обсуждали это вчера, представитель МИД РФ заявил, что благодарит нас за эту работу, и оценил её как серьёзный материал, на который можно опираться. Представители ЦИК заявили то же самое. Мы опирались на работу более 100 экспертов, общественности и журналистов».

При этом он отметил, что госдеп США уже официально объявил, что, если «такой-то гражданин не будет зарегистрирован как кандидат», они не могут считать эти выборы легитимными.

«У нас есть статья, которая гласит, что никакой иностранец не вправе нам указывать, кого регистрировать, а кого нет», — заметил по этому поводу Климов.

Напомним, что 5 марта на заседании временной комиссии Совета Федерации прошло обсуждение этого доклада. Документ включает в себя десять глав, четыре из которых носят закрытый характер и не предназначены для публикации. Сообщается, что доклад подготовлен по итогам восьми месяцев работы комиссии, которая занималась мониторингом деятельности иностранных государств, международных объединений и организаций, направленной на осуществление попыток вмешательства во внутриполитические процессы в России. Отметим также, что в числе способов вмешательства в российские выборы авторы доклада указывают «прямое и косвенное влияние на СМИ в РФ, журналистов, блогеров, медийных лиц с целью вольного или невольного вовлечения их в пропагандистские кампании по иностранным сценариям».