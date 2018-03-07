«Аляска СПГ»: США подбираются к китайскому пирогу

Москва, , 05:09 — REGNUM В условиях изменения климата в Арктическом регионе в сторону потепления всё больший интерес привлекают возможности использования Северного морского пути и сотрудничество азиатских стран с Россией. О том, как сплелись в северном регионе интересы Китая, США и РФ, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Китай, являясь крупнейшей «фабрикой» на планете, все больше требует сырья и энергоресурсов для обеспечения своей промышленности. Российской «Силой Сибири» дело не ограничивается, к китайскому пирогу подбираются и Штаты со своим проектом «Аляска СПГ», предполагающим поставку сжиженного газа из США в Китай. Но никакой из проектов поставок не переломит тенденции Китая черпать возможности из любых удобных источников. В данном случае диверсификация только повышает надежность конечного потребителя, ведь речь идет лишь во вторую очередь о политических маневрах, а в первую — о самых конкретных нуждах.

Но учитывая китайскую нацеленность на Арктический регион как удобный транспортный маршрут и перспективный для инвестирования, отношения Пекина и Москвы как в поставках углеводородов, так и в совместной деятельности по транспортировке китайских грузов выглядят обнадеживающе.

Почему при этом Сингапур чувствует в арктических грёзах Китая некую опасность для себя, читайте в статье: Арктика: Американская мечта о китайских инвестициях

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