Косачёв: Теперь можно будет понять, в какой роли Пхеньян выгоднее США

Москва, , 17:02 — REGNUM Нынешний сдвиг в межкорейском процессе явно на балансе Пхеньяна, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Власти КНДР выразили желание приостановить ядерные и ракетные испытания на период возможных переговоров с США, сообщила администрация президента Южной Кореи.

«Таким образом, Северная Корея, во-первых, явно перехватила инициативу в ситуации вокруг полуострова. Во-вторых, она показательно решает свои проблемы с другим корейским государством, которое более других испытывало тревоги по поводу угроз от ракетно-ядерного соседа. В-третьих, «мяч» сейчас явно на стороне Вашингтона, а не обеих Корей. Ибо гарантии безопасности КНДР может де-факто дать не Южная Корея, даже не Совбез ООН и представляемое им международное сообщество, а исключительно США», — отмечает Косачёв соцсети.

Именно США выступают главной угрозой для КНДР (и не скрывают этого, выбрав метод «кнута» — усиления санкций и угроз вплоть до применения силы), рассуждает сенатор. Отсылкой к гарантиям безопасности Пхеньян явно указывает на того, кто может сорвать наметившееся сближение, указал он.

Разумеется, в Вашингтоне это могут воспринять как своего рода блеф и желание использовать воинственный настрой Белого дома как предлог для продолжения усилий по наращиванию северокорейского военного потенциала, полагает Косачёв.

«Однако никто не мешает самому могущественному государству мира попробовать поймать Пхеньян на слове и предложить размен реальных гарантий на отказ от продолжения нуклеаризации полуострова. Даже если будет весьма велик соблазн выдать нынешнюю активность КНДР за следствие американского силового шантажа и, соответственно, посчитать это поводом для усиления давления», — отмечает парламентарий.

Таким образом, делает вывод Косачёв, теперь можно будет понять, в какой именно роли Пхеньян выгоднее Вашингтону: в роли угрозы (как и Иран, Россия, Сирия), или же шанса для демонстрации договороспособности, гибкости и ответственности США как мировой державы.

«Что-то мне подсказывает, что враг нужнее», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме приветствовали договоренности Сеула и Пхеньяна. Главное, чтобы в ход переговоров не вмешивались внешние игроки, прежде всего США, и не осуществлялись различного рода провокации в адрес КНДР, сторонам надо наконец дать шанс договориться, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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