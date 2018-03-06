Госдеп США повторно призвал ликвидировать республики Донбасса

Киев, , 16:55 — REGNUM Госдепартамент США повторно призвал ликвидировать Донецкую и Луганскую Народные Республики. В частности, специальный представитель госдепа США по делам Украины Курт Волкер отметил, что «роспуск незаконных структур предусмотрен Минскими соглашениями».

«Целью Минских соглашений является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать равно нежеланию реализовать Минские соглашения», — написал Волкер в своем Twitter.

При этом посол США на Украине Мари Йованович в очередной раз заявила, что «Донбасс и Крым — это территория Украины».

«Крым — это Украина, это наша основная американская позиция… Украинская позиция не отличается от американской. У нас проходят постоянные консультации по Донбассу и Крыму. Наша позиция едина — Крым — это Украина, Донбасс — тоже», — сказала 3 февраля посол.

Она также проинформировала, что признание США президентских выборов в России «будет зависеть от проведения выборов в день самих выборов».

«В прошлом мы не признали выборы в Крыму», — напомнила Йованович.

«Америка располагает довольно прочным санкционным списком. Он разделен на две части: одна — против персональных лиц, которые имеют отношение к оккупации Крыма и войне в Донбассе. Вторая часть санкций, и мы верим, что они довольно эффективные, мы их пересматриваем на шестимесячной основе и обновляем их. Мы обновили эти санкции в январе», — сказала Йованович.

При этом вице-спикер рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко напомнила, что «ДНР и ЛНР не признала даже Россия».

«…нет никаких ЛНР-ДНР, есть русские марионетки на оккупированной украинской территории. Мы еще и россиян троллим вопросами — признала ли РФ ЛДНР, и те признают, что нет. Итак, Л/ДНР — это такая «планета Шелезяка», которой не существует. Есть ОРДЛО — это часть Украины, и туда должен вернуться украинский флаг, украинская власть и украинский закон», — написала Геращенко в Фейсбуке.

В то же время украинский дипломат, экс-вице-премьер и бывший участник минских переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Безсмертный прогнозирует, что «заморозить конфликт на Донбассе невозможно».

«Потому что это не просто двусторонний конфликт, а межцивилизационное противостояния. Давайте забудем все те разговоры, что там можно сделать, как в Приднестровье. Нельзя. Это уже доказано и годами войны, и несколькими такими же «перемириями». В то же время украинская власть сейчас должна активнее настаивать на введении миротворческой миссии в Донбасс. Ведь накануне чемпионата мира по футболу Путин готов хотя бы к разговору о миротворцах. Поэтому этот процесс надо поддерживать и запускать как можно быстрее», — написал Безсмертный на своей странице в Фейсбук 6 марта.

Кроме того, офицер управления правового обеспечения генштаба ВСУ Юрий Бобров считает, что имплементация закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» позволит Украине восстановить контроль над отдельными районами Донбасса и Крымом. Он сообщил, что генштаб ВСУ подготовил документы о начале работы операции объединенных сил на востоке Украины.

«Имплементацией этого закона наше государство успешно решит не только вопрос возвращения контроля над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, но и возвращения Крыма… Согласно нормам закона предусмотрено, что начало и завершение мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях определяется отдельным решением верховного главнокомандующего ВСУ. Проекты таких документов уже подготовлены, и в нужное время они будут приняты и реализованы», — рассказал Бобров 6 марта.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Украину начать диалог с ДНР и ЛНР в вопросе ввода миротворцев ООН.

Как сообщалось, 3 марта во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР. Он напомнил, что Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Так называемые Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы», — сказал Волкер.