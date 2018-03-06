Очередная истерика в Прибалтике: Россия гибридно атакует демократию

Берлин, , 14:49 — REGNUM Прибалтийские государства вновь озабочены угрозой Западу со стороны России, однако на этот раз угроза оказалась «гибридной». Об этом заявили министры иностранных дел Эстонии Свен Миксер, Латвии Эдгар Ринкевич и Литвы Линас Линкявичюс в понедельник, 5 марта в ходе совместной встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщает Deutsche Welle.

«В последние три-четыре года мы видим, как сообщество демократических наций подвергается нападению», — отметил во время встречи глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

«Сама основа наших демократических институтов подрывается посредством распространения фейковых новостей в соцсетях, а также финансовых вливаний», — предостерег министр, отметив при этом необходимость сплотиться и противостоять подобным тенденциям «единым фронтом».

По мнению Ринкевича, на данный момент речь идет о «беспрецедентной угрозе», аналогов которой не было с 30—40-х годов прошлого столетия, когда прибалтийские государства попали под контроль сначала нацистской Германии, а уже позднее — Советского Союза, сделал историческую отсылку латвийский политик.

Помимо всего прочего, собеседники Рекса Тиллерсона призвали Вашингтон отказаться от «наивного подхода» к существующей проблеме, а также выразили свою отдельную благодарность администрации президента Дональда Трампа за поддержку НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в трех прибалтийских странах и Польше размещено в общей сложности свыше 4 тысяч военных. Многонациональные сводные батальоны в Латвии, Литве и Эстонии возглавляют Канада, Германия и Великобритания соответственно.

Предыдущая «политическая истерика» высшего руководства стран Прибалтики была устроена по поводу совместных российско-белорусских учений «Запад-2017». Политики и эксперты из Латвии, Литвы и Эстонии утверждали, что под видом учений российские войска захватят Прибалтику. После того, как учения закончились, а Россия вывела войска из Белорусии и не напала на Прибалтику, министр обороны Литвы, заявил, что это не произошло только потому, что Россия испугалась реакции Литвы.

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