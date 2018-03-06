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Население России нищает, рубль меняет вектор: Радио REGNUM

Политика

С 2014 года доходы граждан России упали почти на 10%

Население России нищает, рубль меняет вектор: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 6 марта 2018, 14:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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