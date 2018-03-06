Почему грузины плачут при виде посольства США

Станислав Тарасов, , 13:09 — REGNUM

Грузия — маленькая страна, которая живет бурной политической жизнью. Утеряв контроль над Абхазией и Южной Осетией в результате войны 2008 года, она взяла иные высоты: предоставила больше солдат для операций НАТО в Афганистане, чем даже некоторые члены альянса. Правда, заплатила за это жизнями 30 грузинских солдат, еще сотни получили ранения. В знак признания такого вклада Грузии в миротворческие усилия в различных концах мира, от Афганистана до Косово, НАТО обещает грузинскому руководству скорое принятие в свои ряды. Но как?

Накануне предстоящего в июле 2018 году саммита альянса в Брюсселе, на котором, по данным западных СМИ, будет поставлен вопрос о приеме Грузии в НАТО, американский фонд Heritage Foundation («Наследие»), который является влиятельной неправительственной организацией и к мнению которого прислушиваются в администрации президента США, постулировал несколько тезисов. Один из них звучит так: учитывая, что согласно формальным правилам прием в НАТО нового члена, имеющего неразрешенные проблемы с соседями и неурегулированные внутренние конфликты, невозможен, нужно принять Тбилиси в альянс без Абхазии и Южной Осетии. На практике это означает следующее: Грузия должна объявить о признании независимости двух республик, чтобы запустить в действие пятую статью Устава НАТО, согласно которой члены альянса защищают друг друга от агрессии, а нападение на одного из его членов рассматривается как нападение на всех. В свою очередь это будет означать признание необратимости сложившихся в Закавказье новых геополитических реалий.

Смысл другого тезиса Heritage сводится к предложению Грузии «спасти то, что осталось», учитывая активизацию политики России в Закавказье. Кстати, в этом тезисе есть элементы, реализация которых просматривается в американской политике. Вашингтон предвидит в Закавказье серьезные геополитические сдвиги. Грузия для Запада позиционировала себя в качестве одного из важнейших углов треугольника Грузия — Турция — Иран как плацдарма, опираясь на который, Запад мог бы эффективно воздействовать на ход событий на Ближнем Востоке. Тбилиси пытался, как пишет один российский эксперт, «с помощью лавирования подороже продать Западу свою лояльность». Помимо этого, он выступал и продолжает выступать в качестве единственного транзитного коридора для вывода энергоресурсов Азербайджана в Турцию, будучи объективно заинтересованным в отсутствии урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Иначе у Баку появился бы иной маршрут для вывода нефти и газа на мировой рынок.

Когда Турция шла в фарватере американской политики, то Вашингтон рассматривал Грузию в качестве запасного «кавказского тыла». Сейчас, когда Анкара начинает вырываться из американских «геополитических объятий», когда США объявили врагом номер один Иран, Тбилиси для Вашингтона приобретает заметную важность в выстраивании новых комбинаций в регионе. Но для того, чтобы осуществить задуманное, американцы должны убедить Грузию в серьезности фактора «российской угрозы», предлагая ей вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии. В перспективе это предполагает переход к более жесткой конфронтации с Россией. Так оно и получается. На днях в Кишиневе прошел межпарламентский форум, в котором, помимо Украины и Молдавии, приняли участие и представители Грузии, а также депутаты европарламента, конгресса США, законодательных собраний ряда стран ЕС. По словам председателя верховной рады Украины Андрея Парубия, речь шла о создании военного альянса между тремя странами «по образцу украинско-польско-литовской бригады». Цель — противодействие России. Активизировалось и «Восточное партнерство». Одним словом, Запад в отношении Грузии прощупывает почву. А заявление экс-президента Михаила Саакашвили о намерении вернуться в страну — весьма показательно.

В свое время Эдуард Шеварднадзе, выступая на одном из партийных форумов, в контексте России заявлял, что «для Грузии солнце восходит с севера». Для грузинского царя Ираклия во время персидского господства «солнце всходило на юге». Для Саккашвили и его преемников «солнце стало всходить на западе», хотя в действительности оно всегда всходило и всходит только на востоке. Один из грузинских экспертов поделился со СМИ своими ощущениями: «Всякий раз, когда я проезжаю мимо посольства США в Тбилиси, на моих глазах появляются слезы. Нет, это не слезы гордости за то, что большая Америка назвала маленькую Грузию своим другом, союзником и стратегическим партнером. Это слезы стыда, потому что мы, грузины, этому поверили…». Этот эксперт отмечает заодно, что американское посольство расположено на окраине Тбилиси. Но выглядит как бетонный бастион с окнами-бойницами в центре охраняемой по периметру голой зоны, с бомбоубежищем, казармами для военных и бункерами с вооружением. А во дворце наместника российского императора на Кавказе, в самом центре Тбилиси, расположен Дворец молодежи. Он стоит на проспекте Руставели, украшенный зеркальными залами и балюстрадами мозаичных лестниц, парадными дверьми и витражами узорчатых окон, выходящих на террасы уникального парка с фонтаном. Многозначительное сравнение!