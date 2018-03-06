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Киев на грани разрыва с «Газпромом» и потери доверия Польши: радио REGNUM

Политика

В «Нафтогазе» заявили, что условия разрыва с «Газпромом» неприемлемы, а в Польше, что перестали доверять Украине

Киев на грани разрыва с «Газпромом» и потери доверия Польши: радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 6 марта 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство России на грани отставки, периферия упадка: Радио REGNUM

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