Пушков: Логика антироссийских выпадов Трампа и Мэй – за пределами понимания

Москва, , 03:17 — REGNUM Антироссийское заявление американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не вписывается в логику, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление западных политиков, осудивших российского президента Владимира Путина за формат и содержания его послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года, Пушков заявил:

«Почему «безответственно» говорить о новом оружии и быть ответственным за военный бюджет, превышающий 700 млрд? Логика за пределами понимания».

Напомним, 1 марта Путин выступил перед Федеральным собранием, изложив ряд актуальных задач, стоящих перед страной.

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В своем выступлении российский президент рассказал о разработке военно-промышленным комплексом новейших видов вооружений, в том числе о ракете с ядерным реактором.

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На Западе в целом и в США в частности быстро и бурно отреагировали на демонстрацию российских новинок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта Белый дом опубликовал релиз с изложением согласнованной британско-американской позиции: Трамп и Мэй считают речь российского лидера, касающуюся ядерного оружия, «безответственной».

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