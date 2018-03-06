ПМР: «Мы видим в себе Россию». Видит ли Россия себя в Приднестровье?

Москва, , 02:49 — REGNUM «Мы не изменяем самим себе. В своем государстве, в Приднестровье, мы видим Россию. Очень хотелось бы, чтобы и Россия всегда видела в Приднестровье саму себя», — заявил президент ПМР Вадим Красносельский на прошедшем в Москве 5 марта международном форуме «Вместе с Россией», передает корреспондент ИА REGNUM.

Он рассказал об исторических предпосылках независимой государственности ПМР и подчеркнул неизменность курса на независимость.

«Неверно говорить о том, что Приднестровье добивается независимости. Мы уже независимы и самодостаточны. Мы добиваемся признания, и оно состоится. Многие международные посредники согласны с нами в том, что у Приднестровья есть все основания быть признанным. А признание, вы знаете, — вопрос технический: собрались и признали. Но не будет независимости — не будет и признания», — сказал он.

Президент отметил, что за всю многовековую историю на территории Приднестровья никогда не возникало межнациональных противоречий или конфликтов.

«В республике никогда не формировались условия для появления доминирующей, так называемой титульной национальности. Согласно проведенной в 2015 году переписи населения, на территории Приднестровья проживают люди 75 национальностей. Нам не по пути с теми народами и государствами, в основе существования которых лежат превосходство одной нации над другой, преимущество одного народа над иными», — добавил он.

Красносельский заметил, что про ПМР говорят как о зоне конфликта, но «это неправильно».

«Мы миролюбивое государство, и наша доктрина — оборонительная, но нас не надо проверять на слабость, мы сумеем себя защитить и уже доказали это», — подчеркнул он.

Президент ПМР заявил, что приднестровцев «незаслуженно обвиняют в румынофобии». Вместе с тем президент констатировал, что в соседней Молдавии изучают не родную историю, а историю Румынии. Тогда как только в Приднестровье сохранены молдавский этнос, письменность и культура.

«Если они хотят изучать румынскую историю — пожалуйста. Это не должно влиять на наши отношения. Пусть молдавский народ определится. Я посоветовал провести референдум, как это делали мы в Приднестровье. И пусть народ скажет, за какой вектор он выступает. История расставит все на свои места», — уверен Вадим Красносельский.

«Что касается румынского фактора — это предмет большой дискуссии в Молдове. Я хорошо знаю румынскую историю, имеющую отношение к Бессарабии. В Молдове выросло поколение, многие представители которого, действительно, считают себя румынами. Они хотят унии с Румынией. Это их выбор, и не за что здесь упрекать. Я как человек, как президент хорошо отношусь к народу Румынии, как и к народам Молдавии, Украины и т. д. Это нормально. Мы выстраиваем добрососедские отношения с другими государствами», — заметил президент.