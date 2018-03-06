Foreign Policy: Израиль и США должны объединить усилия на Ближнем Востоке

Александр Белов, , 07:46 — REGNUM

Когда президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в Овальном кабинете на этой неделе, им нужно будет решить множество насущных вопросов. Например, когда США предоставят план израильско-палестинского мира и как сложится будущее ядерной сделки с Ираном. Но, возможно, самым важным вопросом станет укрепление военного потенциала Ирана в Сирии, которую Тегеран может использовать в качестве плацдарма для нападения на Израиль. Трамп и Нетаньяху должны рассмотреть вопрос о том, как Соединенные Штаты могут помочь Израилю, чтобы защитить его от возможных нападений, пишет Дэниел Шапиро в статье для издания The Foreign Policy.

В своей речи по Сирии от 17 января государственный секретарь Рекс Тиллерсон определил пять целей для 2 тыс. военнослужащих спецназа США, которые остались в стране после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди них: предотвращение иранского военного укрепления в Сирии, в том числе путем проведения ключевых пограничных районов для предотвращения создания контролируемого Ираном сухопутного моста.

Однако решение Тиллерсона не посещать Израиль во время его ближневосточного турне после того, как 10 февраля произошел инцидент с иранским беспилотником, послужило свидетельством плохой координации между США и Израилем. Переговоры по Ближнему Востоку заключались в том, что Россия, которая в тот день способствовала прекращению военных действий, в последнее время затмила влияние США в регионе. Советник по национальной безопасности президента США Герберт Макмастер выступил с жестким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности, в котором подчеркнул, что «настало время действовать против Ирана» и его доверенных лиц, но его молчание о прямой роли Ирана в Сирии не способствовало уменьшению опасений.

Опасения обострились после 23 февраля, когда Трамп прокомментировал присутствие американских солдат в Сирии: «Мы здесь, чтобы добраться до ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расправиться с ним и вернуться домой». Президент США уже не в первый раз сформулировал мнение, противоречащее фактической политике своего правительства. По словам главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерала Джозефа Вотеля,«противодействие Ирану не является одной из коалиционных миссий в Сирии».

Израилю не нужно использовать силы США в ответ на провокации Ирана, по крайней мере на данном этапе. Израиль не стремится к тому, чтобы США применили силу в ответ на провокации Ирана, по крайней мере на этой арене. В течение последних пяти лет Израиль провел эффективную кампанию по блокированию поставок оружия через Сирию в Ливан движению «Хезболла», проведя около 100 ударов, по словам отставного начальника ВВС Израиля генерала Амира Эшеля.

Теперь, когда Иран занял более агрессивную позицию в Сирии, использует шиитских ополченцев, запускает беспилотники с явным намерением атаковать Израиль, стране необходимо расширить список целей для своих воздушных рейдов. Одной из таких новых целей стал иранский центр беспилотной авиации.

Для поддержки Израиля США должны продолжить защиту свободы действий Израиля в Сирии, настаивая на легитимности воздушных ударов. Хорошо скоординированные заявления и демонстрация поддержки права Израиля на самооборону помогают укрепить правильное понимание того, что Израиль не является агрессором, но реагирует на угрозы со стороны Ирана.

Соединенные Штаты должны дополнить свою поддержку дипломатическими усилиями, направленными на достижение трех ключевых целей: России, Ливана и Ирана. Израиль очень хорошо справляется с Россией, но США должны привлечь Россию к введению ограничений на иранские провокации и военные возможности в Сирии. В Ливане США должны проводить политику сдерживания «Хезболлы», а Иран должен услышать, по крайней мере косвенно, через европейские правительства, что Соединенные Штаты будут противодействовать Тегерану в случае любых нападений на Израиль.

Во-вторых, Соединенные Штаты могут поддерживать Израиль оперативно, как сейчас, так и в случае крупной эскалации. Сотрудничество США с израильской разведкой, включая обмен данными в режиме реального времени и стратегическое развертывание ресурсов, находится на высоком уровне. Разведывательные структуры должны сосредоточить пристальное внимание на деятельности Ирана в Сирии.

Противоракетная оборона является еще одной важной областью, в которой США могли бы оказать поддержку. В настоящее время израильские системы ПРО среднего и дальнего радиуса действия имеют ряд ограничений. Ускоренный график производства ракет-перехватчиков поможет Израилю лучше защититься в случае полномасштабного конфликта. В меморандуме о взаимопонимании между США и Израилем указано, что в рамках обеспечения противоракетной обороны Израиля США выделяют помощь в размере $500 млн в год. Конгресс и администрация США должны рассмотреть возможность преждевременного выделения средств, с тем, чтобы системы ПРО могли обеспечить защиту наиболее важных израильских объектов, таких как аэродромы и электростанции.

Сдерживание Ирана и, возможно, борьба с Ираном представляют совместный интерес, как для Израиля, так и для США. В дополнение к поддержке обороны Израиля на данном этапе необходимо обеспечить эффективное координирование между двумя странами.

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