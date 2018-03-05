Ремонт газопровода в Калининград — «элемент геополитической игры Литвы»?

Калининград, , 23:33 — REGNUM Анонсированная Литвой реконструкция магистрального газопровода в Калининградскую область может стать пробным шаром Вильнюса в геополитической игре. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 5 марта, калининградский эксперт в сфере энергетики, директор НП «Региональный центр общественного контроля» Сергей Шерстюк.

ИА REGNUM уточняет, что накануне литовские СМИ сообщили о некой реконструкции участка газопровода под Каунасом, которую планирует провести литовская фирма по производству мебели Freda.

По данным BNS, потребность в реконструкции трубы возникла тогда, когда вблизи газовой нитки новый инвестор запланировал построить производственное здание.

«А в отношении такого строительства вблизи имеющегося газопровода сейчас применяются более строгие требования», — заявил Миндаугас Линкайтис, представитель газопередающей компании Amber Grid, выступающей подрядчиком на обновлении участка газопровода.

При этом Линкайтис заверил журналистов, что поставки газа в Калининградскую область прекращены не будут, поскольку газ будет поставляться по трубопроводу с терминала сжиженного природного газа в Клайпеде.

По мнению Сергея Шерстюка, подобного рода схема газоснабжения вызывает массу вопросов.

«Мы не знаем, как поведёт себя газовая система Литвы, потому что подача газа будет идти с завода регазификации СПГ в Клайпеде на приличное расстояние. Это очень сложная схема. Таких экспериментов пока не существовало. Всякие фокусы могут быть, это и вопросы давления, и вопросы качества газа, но самое главное — надёжность», — сказал эксперт (в 2017 году премьер Литвы Саулюс Сквернялис официально признал плавучий терминал сжиженного природного газа в Клайпеде нерентабельным. — ИА REGNUM ).

Собеседник ИА REGNUM отметил совпадение событий:

«В минувшую пятницу наш президент запустил под Калининградом две теплоэлектростанции на газу, заявив, что мы продвинулись в обеспечении энергобезопасности Калининградской области, а через три дня Литва анонсировала работы на этом газопроводе. И ведь действительно, новейшие станции без нормального газоснабжения, которое пока идет только через Литву, будут лишь куском металлолома».

Шерстюк предполагает, что объявленная реконструкция может быть элементом геополитической игры Вильнюса. Другое дело, если эти вопросы согласованы на международном уровне.

«Литовцы заявляют, что смогут уложиться в четверо суток. Чисто теоретически, может быть и так. Но вспомните историю с нефтепроводом «Дружба». Сначала он тоже закрывался временно, чтобы устранить последствия аварии. А теперь о «Дружбе» уже никто не вспоминает. Так и здесь, литовцы могут сказать, извините, газопровод оказался дырявым и требуется более серьёзный ремонт, а денег нет», — сказал эксперт.

ИА REGNUM дополняет, что литовская сторона наметила работы на газопроводе в интервале месяц — между 20 апреля и 25 мая, не указав точной даты, пообещав лишь «произвести работы в течение 96 часов».

При этом, дорогостоящие ремонтные работы на газовой нитке будут проводиться не на средства литовской газопередающей компании Amber Grid, а инвестора-мебельщика.

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