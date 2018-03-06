The Hill: США должны объявить войну своему новому врагу

Александр Белов, , 00:43 — REGNUM

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в середине декабря 2017 года, что Турция является один из двух ведущих государств-спонсоров (наряду с Катаром) «радикальной исламистской идеологии». Турецкое правительство выразило протест, назвав заявление Макмастера «удивительным, безосновательным и неприемлемым». Это было неплохое начало. В своей речи Макмастер отметил появление пагубной угрозы в лице турецкого президента Реджепа Эрдогана, пишет Грегг Роман в статье для американского издания The Hill.

После речи Макмастера последовало турецкое вторжение в сирийский Африн. Было установлено, что Анкара подрывает санкции США, веденные против Ирана. Но несмотря на это, США продолжают допускать злостное поведение Эрдогана в регионе. Федеральный районный суд Нью-Йорка вынес обвинительный приговор в отношении турецкого банкира, обвиняемого в помощи Ирану и уклонении от санкций, введенных США. Все это говорит о растущей угрозе со стороны турецкого президента. Хотя обвинения в адрес Эрдогана не прозвучали, но, предположительно, он одобрил схему по отмывке миллиардов долларов для Ирана, начиная с 2012 года, согласно информации The New York Times.

Хотя ряд экспертов все еще надеются на то, что американо-турецкие отношения будут напряженными в краткосрочной перспективе и, в конечном итоге, все стабилизируется. Многие считают, что «враждебная диктатура Эрдогана» прошла точку невозврата и не сможет примириться с американскими интересами и ценностями. Все более жестокие методы правления Эрдогана, особенно после неудавшейся в июле 2016 года попытки государственного переворота, не одобряются остальными союзниками по НАТО. В конце декабря 2017 года Эрдоган издал экстренный указ, который фактически легализует политически мотивированное линчевание.

В отношении Турции США стоило бы придерживаться ряда принципов. США не стоит молчать, когда Эрдоган использует любую возможность для критики политики США. Соединенные Штаты должны высказаться против продолжающегося угнетения Эрдоганом курдских меньшинств в Турции, в Сирии и Ираке. В частности, Вашингтон должен призвать к освобождению курдских политических лидеров, заключенных Эрдоганом под стражу. Вашингтон также должен пригласить представителей курдов для проведения резонансных переговоров в Белом доме, государственном департаменте и Пентагоне.

Во-вторых, Вашингтону следует отказаться от политики одолжений в отношении Турции. В июне 2017 года комиссия по международной торговле Соединенных Штатов опубликовала отчет, в котором говорится, что Турция субсидирует продажу стальной арматуры в США. После получения такого отчета обычно вводятся антидемпинговые пошлины. Однако на данный момент этого не было сделано. Это необходимо сделать.

Турция должна столкнуться с более серьезными штрафными санкциями в связи с приобретением российской системы ПРО С-400 в 2017 году. Это покупка явным образом противоречит санкциям, введенным против России, поскольку изготовитель С-400 занесен в черный список госдепартамента.

С другой стороны, Вашингтону больше не стоит доверять Анкаре. Режиму Эрдогана больше нельзя предоставлять секретные военные технологии и данные разведки. США должны изгнать Турцию из консорциума девяти стран, производящих истребитель следующего поколения F-35. Риск того, что секретные технологии могут попасть в руки Москвы или Тегерана, слишком велик.

США должны вывести ядерное вооружение, которое в настоящее время хранится на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Наличие этого ядерного оружия у Турции может быть неверно истолковано. В Анкаре могут подумать, что Вашингтон рассматривает Турцию как надежного союзника.

Во время своего визита в Вашингтон в мае 2017 года Эрдоган приказал, чтобы сотрудники службы безопасности жестко разогнали мирных демонстрантов, собравшихся возле резиденции турецкого посла в США. Аналогичный ужасный эпизод произошел и в 2016 году.

Вашингтон должен ясно дать понять Эрдогану, что вопиющее нарушение законов Соединенных Штатов, святости их земли или прав их граждан приведет к немедленным санкциям, запрещающим ему и его агентам ступать на американскую землю. Экономическая и военная мощь Турции делают ее не только желанным союзником, но и грозным врагом. Сейчас настало время разъяснить Эрдогану и его подданным, что США больше не станут заигрывать со своими врагами.

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