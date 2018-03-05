Страсти по газу: Украина усиливает охрану ГТС

Киев, , 21:17 — REGNUM Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в Москве. Кроме того, «Украина усилила охрану объектов газовой инфраструктуры, чтобы предотвратить подрыв ГТС, как это было сделано в 2009 году в Туркменистане». Об этом 5 марта на пресс-конференции заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Мы давно хотели закрыть представительство «Нафтогаза» в Москве не из-за нерабочих отношений, а из-за факта агрессии России и оккупации территории Украины», — сказал Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» обратился в СБУ с просьбой усилить охрану украинских транзитных газопроводов.

«Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в частности Нацгвардией… Это снизит риск появления критических ситуаций, как это было в Туркменистане, когда был подорван газопровод при невыясненных обстоятельства. Это дало возможность «Газпрому» не выполнять контракт перед Туркменистаном», — добавил Витренко.

При этом он напомнил, что Стокгольмский арбитраж не признал транзитный договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» «кабальным или неразумным».

«Для нас важно сохранить транзит газа по территории Украины и надежность поставок газа как украинским, так и европейским потребителям… Арбитраж признал, что у «Газпрома» есть обязательство подавать на транзит не менее 110 млрд куб м. газа в год. Это контрактное обязательство. Если «Газпром» этого не придерживается, он обязан оплатить компенсацию. Именно такую компенсацию трибунал присудил оплатить «Газпрому» в сумме более 4,6 млрд долл. Это положение контракта не было признано «неразумным» или «избыточным»… Тариф, который закладывался в контракт, также заложен в соответствии с этими объемами. Если объемы будут меньше, то и тариф будет большим. Во всех европейских газовых контрактах мощности резервируются и оплачиваются вне зависимости от того, используются они или не используются. Поэтому очевидно, что положения контракта о транзите не являются кабальными, избыточными и неразумными», — рассказал Витренко.

Он также проинформировал, что Еврокомиссия совместно с украинским правительством разработали план действий, на случай если «Газпром» полностью прекратит транзит газа по ГТС Украины.

«Есть варианты действий, если «Газпром» абсолютно в неправовой способ полностью прекратит транзит. Пока мы этого не ожидаем», — заверил Витренко.

Кроме того, сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что для разрыва газового контракта «Газпром» воспользуется лазейкой в договоре, которую ранее использовал «Нафтогаз».

"Газпром» не намерен оспаривать решение Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма, поскольку в пунктах 8.3 и 10.3 контрактов сказано: «Решение Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма является окончательным, не подлежащим обжалованию и имеющим для Сторон обязательную силу»… Судя по всему, юристы «Газпрома» намерены воспользоваться лазейкой, которой пользовался и «Нафтогаз», ведя речь в иске о «несправедливой цене на газ». Трактуя решение Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма как «несправедливое», они считают дальнейшее соблюдение контрактов после его вынесения «экономически нецелесообразным и невыгодным», — пишет Рябцев в Фейсбуке.

Он допускает, что «Газпрому» удастся блокировать выплату Украине 2,56 млрд долл. компенсации по транзитному иску «Нафтогаза».

"Несложно заметить, что идёт речь не о немедленном разрыве контрактов, а о подготовке нового иска в Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма… Судебная процедура требует времени. В частности, юристам «Газпрома» необходимо будет доказать, что решение Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма привело к появлению обстоятельств, делающих дальнейшее соблюдение контракта «экономически нецелесообразным и невыгодным». Не исключено, что до вынесения решения по новому иску «Газпрома» выплаты по предыдущим решениям арбитража будут заморожены», — добавил Рябцев.

В то же время экс-министр экономики Украины Виктор Суслов напоминает, что действующий российско-украинский газовый контракт истекает в 2019 году.

«Каждый раз приходится развенчивать мифы украинской пропаганды, которые наносят ущерб самой Украине, порождая ложные ожидания и стимулируя ошибочные действия. Вот и иллюзорными победами над «Газпромом» не стоит обольщаться, потому что мы все ближе к окончанию контрактов по поставкам газа и его транзиту в 2019 году. Украинская власть ведет к тому, что после 2019 г. у Украины не будет ни газа, ни транзита», — пишет Суслов в Фейсбуке.

При этом эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук обвинил руководство «Нафтогаза» в непрофессионализме из-за возникших перебоев в газоснабжении украинских потребителей.

«Своим умом надо жить, а не метаться как обезьяна из анекдота — то нам газ не нужен из России, то прям давай его «быстро-быстро». То система ГТС «надежная как никогда», то на помощь ГТС всем миром», — пишет Корольчук в Фейсбуке.

Как сообщалось, 5 марта «Газпром» официально направил уведомление «Нафтогаз Украины» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

«Для «Газпрома» продолжение действия этих контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке», — сказал Миллер.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» по иску к «Газпрому». В частности, НАК добилась компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. Также «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу «Нафтогаза». За задолженность начисляются проценты — 526 тыс. долл. в день, начиная с 1 марта.