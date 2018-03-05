Путин: ФСБ обеспечила прикрытие разработок в России новых видов оружия

Москва, , 18:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России поблагодарил сотрудников спецслужбы за эффективное контрразведывательное прикрытие при разработке в стране новых видов стратегических вооружений. Заседение коллегии ФСБ состоялось сегодня, 5 марта.

«Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной сложной работе», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором определил перспективы развития России на ближайшие годы.

Одной из основных целей в нем, в частности, была названа защита государства. Путин сообщил о разработке новейших систем вооружения, в том числе о ракетном комплексе «Сармат», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике и других. При этом президент отметил, что ряд из них пока не имеют названия, и предложил всем желающим поучаствовать в выборе имени для уникальных видов оружия.

Российский лидер отметил, что разработки этих вооружений велись с 2004 года в качестве ответа на односторонний выход США из договора по ПРО. Ни одна страна в мире не имеет подобных систем вооружений.