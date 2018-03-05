Война «Газпрома» и «Нафтогаза» выгодна ЕС

Киев, , 17:30 — REGNUM Сегодня, 5 марта, российская компания «Газпром» официально направила уведомление украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

«Для «Газпрома» продолжение действия этих контрактов является экономически не выгодным и не целесообразным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке», — сказал Миллер.

В свою очередь коммерческий директор НАК «Нафтогаза» Юрий Витренко проинформировал, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» «компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте, о чем он уже был официально предупрежден».

«34% переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а «Газпром». Напомню, что «Газпром» коварно, без предупреждения, в период аномальных холодов не выполнил контрактные обязательства и не стал поставлять газ. Хотя до этого сам выставил счет за март, который «Нафтогаз» полностью оплатил. «Нафтогаз» в течение фактически одних суток полностью заместил объемы газа от «Газпрома» на газ от европейских поставщиков», — написал Витренко 5 марта в Фейсбуке.

По его словам, «Нафтогаз» медлил с заключением контрактов с европейскими поставщиками газа, поскольку у них цена голубого топлива доходила «до 1 тыс долл. за тыс. куб. м (а иногда и превышала)».

«Украинцы проявили солидарность, откликнулись на призыв «прикрути», уменьшили потребление, что позволило нам не отбирать газ из транзитных потоков. Мы вместе показали Европе, что Украина — надежный транзитёр, а Россия — ненадежный поставщик газа. Это важно, учитывая то, что Европа должна найти в себе силы отказаться от «Северного потока 2», — считает Витренко.

В свою очередь, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании межпарламентского совета Украина — НАТО обвинила Россию в газовом шантаже ЕС и Украины.

«После проигрыша в Стокгольмском арбитраже Российская Федерация начала нас шантажировать полным разрывом газовых контрактов. Было изменено давление в украинской трубе, чтобы сделать невозможным поставку российского газа в страны Евросоюза. Россия опять-таки пыталась представить Украину как ненадежного транзитера, ненадежного партнера для стран ЕС, стран-членов НАТО. Но благодаря своевременной реакции правительства и реакции наших партнеров из ЕС этот шантаж удалось остановить. И российских коллег удалось привести в сознание», — сказала она.

Кроме того, эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук полагает, что «Газпром» может в одностороннем порядке разорвать газовый контракт с Украиной.

«Газпром» решил расторгнуть договор с «Нафтогазом» через процедуру суда в Стокгольме. Если кто-то думает, что это противоречит договору, то это не так. Если сторона считает, что её интересы нарушены, то она так и делает… Теперь можно ожидать, что новый суд продлится также минимум три года. И суд будет собирать новые аргументы. «Нафтогаз» оказался в патовой ситуации. Украина будет вынуждена осуществлять транзит газа в ЕС. Будет вынуждена дальше переплачивать за газ из ЕС. И будет вынуждена привлекать к переговорам тех же представителей ЕС. Словом, ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы», — написал Корольчук в Фейсбуке.

При этом эксперт в сфере энергетики Сергей Горобец объясняет желание «Газпрома» разорвать контракт тем, что «Нафтогаз» запускает процедуру повышения тарифов на транзит газа.

«Самое интересное в газовом скандале то, что никто не обратил внимания на то, что украинская сторона настаивает на пересмотре тарифообразования транзита согласно условиям третьего энергопакета в допсоглашении. И если первая реакция «Газпрома» после решения Стокгольмского арбитража от 28.02. была обжаловать решение, то после детального изучения решения они решили запустить процедуру расторжения контракта, так как в решении «Нафтогазу» было отказано в пересмотре тарифа по транзиту», — написал Горобец в Фейсбуке.

«И еще одна мысль посетила, чем объясняется решение «Газпрома» по разрыву контракта. С учетом «довеска» к транзитному платежу (плата за 110 млрд в год) украинский транзит становится, конечно, не золотым, но дороговастеньким», — написал в Фейсбуке эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Как сообщалось, в марте 2018 года коммерческий директор «Нафтогаза» Витренко заявил, что НАК направит письмо «Газпрому» о пересмотре тарифа на транзит природного газа по территории Украины. «Нафтогаз» работает над новым письмом, которое будет соответствовать всем формальностям… Скоро оно будет отправлено», — заявил Витренко.

Также Витренко добавил, что в 2009 году подобное письмо НАК отправлял «Газпрому», но Стокгольмский арбитраж заявил, что оно не соответствовало всем формальностям.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» по иску к «Газпрому». В частности, НАК добилась компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. Также «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долл в пользу «Нафтогаза». За задолженность начисляются проценты — 526 тыс. долл. в день, начиная с 1 марта.