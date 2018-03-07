Белорусская «многовекторность» дает сбой

Минск, , 08:12 — REGNUM Термин «многовекторность» по отношению к некоторым государствам постсоветского пространства все больше приобретает негативные оттенки. Похожие на попытку усидеть на нескольких стульях сразу, получить максимальную выгоду, не стесняясь моральных издержек. Яркий пример в этом смысле — действия белорусского руководства, в начале 2018 года оказавшегося у разбитого корыта по многим и многим «векторам». О том, что привело официальный Минск к таким печальным результатам, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Расшаркивание с украинскими и белорусскими необандеровцами не помогло Минску избежать недоверия со стороны украинской власти по возможности ввода белорусских миротворцев. Минский формат переговоров по Украине вновь зашатался, теперь с помощью казахского лидера («елбасы») Назарбаева, который предложил Астану как альтернативную площадку на переговорах с президентом США.

Одновременно и на российском направлении для Белоруссии сгустились тучи. Вряд ли в дальнейшем Минску удастся показывать столь высокие успехи внутреннего управления за счет сверхдешевых российских поставок. И газовые, и нефтяные сделки с Россией начинают сдвигаться в сторону большей справедливости для Москвы. Расслабившихся же белорусских поставщиков молочной продукции решено поставить на место. И хотя в Белоруссии муссируют тему о полизированности такого решения, обнаружение некондиции в белорусских поставках — совершенно нормальная причина для принятия соответствующих мер.

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