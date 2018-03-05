«Провокатор» – эксперты оценили дипломатию Курта Волкера

Москва, , 15:13 — REGNUM Назначение Курта Волкера переговорщиком по Украине было с самого начала провокацией, считает руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Об этом он заявил 5 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова спецпредставителя государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера о необходимости ликвидации ЛНР и ДНР.

«Бывший помощник Джона Маккейна — это проводник воли самого авторитетного русофоба США, — констатировал Михайлов. — Идея Маккейна же в том, чтобы продолжать разжигать конфликт».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что сейчас в США двоевластие, когда одна часть власти хочет отойти от украинского конфликта, а вторая половина хочет продолжения войны, так как в противном случае становится непонятно, зачем в это было вложено столько усилий и средств.

Другой участник передачи, президент украинского аналитического центра Александр Охрименко, также предположил, что Волкер устроил провокацию, превосходно понимая реакцию России.

Аналогично оценил слова госдеповского посланника и официальный представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник.

«Естественно, Волкер — это провокация, — заявил он. — Это некая рекламная кампания. Сначала формируется миф, который затем пытаются перенести за стол переговоров».

Ещё более категорично о деятельности США высказался политолог Рафаэль Ордуханян.

«Дело в том, что другой политики, кроме политики запугивания, у США нет, — заявил он. — Американцы разучились выверенной политике. От русофобии и некомпетентности у них действительно уже прокисли мозги. Они не знают, как вести диалог. Не знают, как вести политику. Не знают, как реагировать на события на Ближнем Востоке или на Украине».

Напомним, что, выступая во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, спецпредставитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), которые не отвечают конституции Украины, должны быть ликвидированы.

Обе республики, по словам американца, «являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить конфликт», и ситуацию на Донбассе может исправить ввод миротворческого контингента.

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