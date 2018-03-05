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США и Украина всё громче говорят о войне: Радио REGNUM

Политика

В чём вновь обвиняют Россию?

США и Украина всё громче говорят о войне: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 5 марта 2018, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: США провалились в энергетике, Украина – в приватизации: Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: Германия призвала Украину и Россию прекратить газовую войну: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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