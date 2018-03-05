«Особые папки»: на Алтае приступили к реализации президентского послания

Барнаул, , 13:27 — REGNUM Власти Алтайского края не стали откладывать в долгий ящик осмысление президентского послания. Тем более, многое из того, о чём Владимир Путин говорил 1 марта 2018 года, в регионе уже исполняется. Поэтому сегодня, 5 марта, в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Александр Карлин дал новые поручения по решению базовых задач, определённых главой государства.

Напомним, базовым тезисом послания главы государства стала задача сбережения народа России, увеличения его благосостояния и создания программы системной поддержки людей старшего поколения. Особо президент отметил такие приоритеты, как сельское здравоохранение. Поэтому региональному минздраву поручено ещё раз проанализировать организацию медицинской помощи на уровне первичного звена во всех населенных пунктах края.

«Мы в последние годы немало сделали — построили в сельской местности новые ФАПы, реконструировали и капитально отремонтировали действующие. В Алтайском крае сегодня больше сельских ФАПов, чем в любом другом регионе России. Но считать, что вся работа сделана и стремиться дальше не к чему, было бы ошибочно. Поэтому прошу определить формат оказания медицинской помощи по количеству жителей в каждом населённом пункте. Там, где мы в президентские алгоритмы не укладываемся, сделать всё, чтобы им соответствовать», — подчеркнул глава алтайского правительства Александр Карлин.

Кстати, на федеральном уровне уже принято решение о выделении Алтайскому краю дополнительных средств на приобретение мобильных медицинских комплексов. Это позволит оказывать услуги жителям населённых пунктов, в которых стационарные фельдшерско-акушерские пункты отсутствуют.

Неимоверно актуальной для Алтайского края является борьба с онкологическими заболеваниями. Поэтому под особый контроль будет взято строительство поликлиники в Бийском онкологическом диспансере. Также дальнейшее развитие получит программа развития краевого онкологического центра «Надежда» в нагорной части Барнаула. Помимо этого власти намерены изучить перспективы развития онкодиспансера в Рубцовске.

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«Мы должны уделять больше внимания обеспеченности медицинских учреждений районного звена специалистами для того, чтобы выявлять заболевания на более ранних стадиях. И обеспечивать большую излечиваемость этих тяжких заболеваний. Президент поставил задачу создать национальную программу борьбы с онкологическими заболеваниями. Региональный сегмент такой программы мы должны подготовить в ближайшие недели», — подчеркнул Александр Карлин.

По поводу президентской программы, получившей название «Билет в будущее» (речь идёт о ранней профессионализации школьников, прим. ИА REGNUM ), на сегодняшнем совещании отмечалось, что в ряде сельских школ уже созданы агроклассы, успешно работают производственные ученические бригады, открыты ресурсные центры по подготовке специалистов для сельского хозяйства и смежных отраслей.

«Сеть профессиональных колледжей, в которых готовят специалистов для нашего села, возглавляет Алтайский государственный аграрный университет», — напомнил Александр Карлин.

Кстати, в ближайшие дни в Алтайском крае откроют детский технопарк «Кванториум.22», который даст возможность несколько сотням детей изучать самые передовые технологии, в том числе в области робототехники и биотехнологий. Уникальные центры, ориентированные на раннюю профессионализацию школьников, уже открыты в Алтайском государственном техническом университете и на базе Алтайского оптико-лазерного центра.

Губернатор Александр Карлин считает, что по целому ряду направлений, обозначенных в президентском послании, решения уже приняты на федеральном уровне. Например, о выделении Алтайскому краю дополнительных средств (более 1 миллиарда 300 миллионов рублей) для строительства детских садов и яслей. Сметы на строительство новых детских дошкольных учреждений власти обещают «оперативно запустить в работу».

«Строители очень любят говорить о своих проблемах, но не всегда адекватны к посылам государства, когда необходимо провести определённый объём работ по гарантированному финансированию. В ближайшие два — три года мы готовы профинансировать в полном объёме все строительные работы по детским дошкольным учреждениям и по школам. Надо это понимание довести до строителей, организовать работу и обеспечить контроль», — заявил Александр Карлин.

В целом он полагает, что региональным властям предстоит решить поистине исторические задачи — как по их масштабам, так и глубине и необходимости мобилизации всех видов ресурсов. Поэтому каждому члену алтайского правительства рекомендовано создать на своих рабочих столах особые папки, в которых будет находиться текст послания президента РФ, а также документы, предполагающие решение конкретных задач, поставленных главой государства.

Напомним, ранее глава Алтайского края Александр Карлин весьма детально прокомментировал текст послания Федеральному собранию и заявил, что он и его коллеги, присутствовавшие 1 марта 2018 года в центральном выставочном зале «Манеж», до сих пор находятся под громадным впечатлением от увиденного и услышанного, поскольку полагают, что по своему содержанию послание стало событием исторического формата.

«В своем послании Владимир Путин определил стратегические цели, задачи и основные направления развития государства на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Совершенно очевидно, что послание президента является программой конкретной управленческой работы для каждого из здесь присутствующих», — отметил сегодня Александр Карлин.

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