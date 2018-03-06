Как сыграет русский оружейный козырь?

Москва, , 05:17 — REGNUM Новая ядерная стратегия США после выступления Владимира Путина, рассказавшего о новых системах российского вооружения, выглядит неадекватной наступившей действительности. Что в новых системах вооружений российской армии стало неожиданностью для зарубежных партнеров, пишет в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Документ, говорящий о стратегических путях развития американского ядерного оружия, содержал тезисы о необходимости развертывания тактических ядерных боеголовок на баллистических ракетах американских подводных лодок. Необходимость эта обуславливалась тезисами о сдерживании Москвы от применения тактического ядерного оружия в Европе. Но новая реальность, с которой столкнулся мир после выступления Путина, делает все американские разговоры о своих ракетах TridentII не дотягивающими до заявленного Россией уровня.

Несмотря на то, что информация о новых разработках российских оружейников небольшими порциями просачивалась в мировые СМИ, новость о том, что они по большей части уже готовы и начинают приниматься Россией на вооружение, стала шокирующей. А новая крылатая ракета «Авангард» и вовсе оказалась неожиданностью. Суммируя, можно предположить, что шаги, предпринятые Россией, могут стать хорошим козырем на переговорах по продлению договора СНВ III, и продолжить на новом уровне решение спора по договору об РСМД.

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