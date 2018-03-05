В Литве оценили поездку Путина в Калининград: надо срочно выходить из БРЭЛЛ

Вильнюс, , 13:02 — REGNUM После того как Россия официально открыла новые электростанции в Калининграде, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что страны Прибалтики должны быстрее готовиться к отсоединению от российского энергокольца. По его словам, открытие новых электростанций говорит о том, что Москва серьезно готовится к планам стран Прибалтики в 2025 году отсоединиться от российского кольца и синхронизировать свои сети через Польшу с Западной Европой. Поэтому министр не исключает, что страны Прибалтики могут и раньше подготовиться к отсоединению от российской системы.

2 марта в Калининграде президент России Владимир Путин открыл две теплофикационные электростанции, общая мощность которых достигает 300 мегаватт. На церемонии открытия председатель правления «Интер РАО» заявил, что электростанции нужны для того, чтобы «гарантировать надежную поставку электроэнергии калининградской энергетической системе, когда та работает в изолированном режиме».

После того как страны Прибалтики отсоединятся от кольца БРЭЛЛ, Калининградский регион также больше не будет принадлежать этой энергетической системе и должен будет работать самостоятельно, пишет литовское новостное агентство Elta. По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, открытие электростанций — сигнал из России, который говорит о том, что странам Балтии нужно поспешить.

«Открытие новых электростанций — сильный сигнал, потому что нужно обратить внимание не только на то, что состоялось само открытие, но и на то, что в нем участвовал президент России. Суть сигнала, наверное, заключается в том, что угроза, которую мы раньше считали теоретической, становится практической. Мы понимаем, что сейчас возможности отсоединить страны Прибалтики практически нет, но такие подготовительные шаги позволят России в будущем использовать это в геополитических целях», — сказал Вайчюнас новостному агентству Elta.

С другой стороны, по словам министра, стремление России укрепить свою энергетическую систему говорит о том, что Москва серьезно оценивает планы стран Прибалтики отсоединиться от кольца БРЭЛЛ.

По его словам, открытие новых электростанций в Калининграде должно побудить Литву, Латвию и Эстонию быстрее договориться о синхронизации с Западной Европой, а также быстрее подготовиться к реализации проекта.

«Из всей истории энергетических отношений с Россией мы четко видим, что когда у России появляется возможность пользоваться энергетикой в качестве геополитического рычага, чаще всего она ее использует. Самый новейший пример тому — накануне прерванная поставка газа Украине. Я считаю, что 2025 год — это крайний строк синхронизации, но сейчас проводятся последние исследования, и, может, мы увидим возможности ускорить процесс», — говорит министр.

«После того как страны Прибалтики начали дискуссии об отсоединении от российского энергокольца и синхронизации с Западом, Москва подняла вопрос Калининграда, и это должно было стать одним из главных объектов переговоров — как будет работать анклав России после 2025 года. Но сейчас, по словам Вайчюнаса, готовность России сохранить калининградскую энергетическую систему изолированной говорит о том, что дискуссий по этому вопросу не будет», — пишет Elta.

«Раньше Калининградская область не раз тестировала свои возможности работы в изолированном режиме. Не всегда те попытки были успешными, поэтому дополнительные резервы позволят Калининграду подготовиться уже технически. В сущности это один подготовительный шаг, а планы — до 2020 года удвоить нынешние силы от 1 гигаватта до 2 гигаваттов», — говорит министр.

Страны Прибалтики договорились, что отсоединятся от российской системы в 2025 году, но они долгое время не могли решить, как это сделать. Литва придерживается позиции, что синхронизация должна реализовываться через Польшу с континентальной Европой, но Эстония выдвинула идею синхронизации со Скандинавией, из-за этого возник спор между Вильнюсом и Таллином. Сейчас считается, что соглашение по вопросу синхронизации через Польшу уже достигнуто, а в июне страны Прибалтики, Польша и Еврокомиссия подпишут относительно этого политическое соглашение.

Кроме того, Вайчюнас утверждает, что в ближайшее время на встрече стран Прибалтики с премьером Польши может быть подписан и двусторонний меморандум относительно энергетических проектов.