Прокуратура Севастополя нанесла Овсянникову ответный удар

Севастополь, , 12:28 — REGNUM Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о попытках местной прокуратуры осмотреть дом, который он снимает в городе-герое. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в правительстве города 5 марта.

«Я арендую дом. Вчера прокурор решил этот дом осмотреть. Он у меня указан в декларации. Наверное, у нас прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которая по заявлению жителей определённого села жаждет его смотреть: спальни, комнаты, всё остальное», — заявил Овсянников, подчеркнув, что осмотр помещения возможен в случае совершения преступления. Однако, по его мнению, требовать его у арендодателя, который сдаёт дом, незаконно.

«Не лезьте в чужой дом, уважаемый Шевченко и компания. А разбирайтесь с законами», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между губернатором и прокуратурой возник на почве судебных споров вокруг земли, которую в украинские времена якобы незаконным образом передавали в частные руки.

В частности, правительство заключило госконтракт по подготовке исков с частной юридической компанией «Правозащита». В прокуратуре заявили о нарушениях в её работе и настаивали на расторжении контракта. В ответ чиновники обвинили прокурора в личной заинтересованности.

В январе Балаклавский районный суд удовлетворил иск правительства в отношении земельного участка, принадлежащего прокурору города Игорю Шевченко, обязав его вернуть в городскую собственность 10 соток земли на мысе Фиолент.

Подробности: Губернатор Севастополя забрал землю у прокурора

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