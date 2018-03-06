После послания Путина Федеральному собранию СМИ Польши сменили риторику

Варшава, , 03:21 — REGNUM Парадоксальная реакция, которую продемонстрировали польские СМИ, анализирующие послание Владимира Путина Федеральному собранию, не может не удивлять. Каковы причины, по которым Польша вдруг сменила риторику, хотя бы и только в высказываниях экспертов, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

До сих пор польская логика была проста: вся Россия встает и ложиться спать с одной мыслью — захватить Польшу. Военное вторжение России — вещь, практически «решенная», поэтому и средства защиты от нее очевидны: наращивание собственной армии и усиление американского присутствия. В этой парадигме чем больше американских военных в Польше, тем лучше: а вдруг Россия побоится нападать на Польшу, если за нее сразу вступятся США? По той же причине польские официальные лица так приветствовали строительство американской ПРО на своей территории. И вдруг та часть обращения Путина, которая была посвящена новостям российских вооружений, в одночасье поменяла польскую риторику.

Оказывается, Россия, показавшая свое усиление в области вооружений, больше не хочет захватывать Польшу. Слишком мелкая цель или сменились методы — вопрос, но что думают польские эксперты теперь, когда американская ПРО оказалась дырявым зонтиком? Так, по мнению бывшего посла Польши в России Катажины Пелчинской-Наленч, Россия направит свои усилия не на «классическую имперскую войну», а на дискредитацию трансатлантического союза, а в ходе такой игры американские силы на польской территории ситуацию не спасут.

Читайте подробности: Хочет ли Польша и дальше оставаться целью для удара России?

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