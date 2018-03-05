США очень не хотят уходить из Сирии

Станислав Тарасов, , 12:32 — REGNUM

В турецких СМИ со ссылкой на информацию, полученную от «группы французских журналистов», которым в свою очередь удалось каким-то образом подсмотреть служебные записи посла Великобритании, появилось сообщение о проведенной 11 января 2018 года в Вашингтоне закрытой встрече представителей США, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии и Франции. На ней, по оценке бывшего посланника Турции во Франции и Ливии Улуку Озулкера, «обсуждался план перекройки карты Ближнего Востока и раздела Сирии на зоны влияния». Предполагалось пригласить на эту встречу также представителей Египта, Германии и Турции. Однако, как выясняется, Берлин не ответил, Каир и Анкару решили в итоге не приглашать.

По мнению турецких экспертов, представителей их страны решили не привлекать «из-за ее конфликта с курдами, что могло негативно отразиться на итогах вашингтонской встречи». Что же это за итоги? В изложении турецкой газеты Sözcü они выглядят следующим образом. Первое. Предотвратить укрепления позиций Ирана в регионе. Второе. Саботировать успешные усилия России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию в рамках астанинских и сочинских переговоров, не допустить их перевода в широкую фазу женевского процесса. Третье. Предложить Анкаре план перекройки карты Ближнего Востока и раздела Сирии на зоны влияния. Далее — уже со ссылкой на заявление представителя США — указывается на возможность поставок ядерного оружия малой мощности для использования в региональных конфликтах на Ближнем Востоке. Актуализируется внимание на возможное военное противостояние между Израилем и Ираном, прогнозируется обострение отношений между Турцией и курдами.

Скажем откровенно: такого рода сенсационные и даже скандальные сообщения время от времени появляются в ближневосточных СМИ, но отношение к ним всегда критическое. Сейчас все выглядит несколько иначе. Оказывается, формат встреч между Лондоном, Парижем, Эр-Риядом и Амманом начинает приобретать устойчивый характер. После 11 января сего года в Вашингтоне новые переговоры прошли 23 января в Париже. По их итогам Reuters и ливанский телеканал Mayadeen опубликовали «неофициальный лист», содержащий политический план, разработанный Иорданией, Великобританией, Саудовской Аравией, США и Францией, который был передан специальному посланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре. В комментариях к нему говорится о проведении в Сирии и за ее пределами выборов под наблюдением ООН и предполагаются радикальные изменения в сирийской Конституции. Они предусматривают лишение президента Сирии большинства, если не всех, полномочий через децентрализацию политической системы страны: создаются два парламента, которым будут переданы полномочия правительства, что поставит большинство государственных учреждений страны под контроль местных властей.

Французская католическая газета La Croix — со ссылкой на мнение сотрудника Гуверовского института Фабриса Баланша —считает, что все идет к тому, что рано или поздно американцам придется покинуть Сирию, где они «находятся в неудобной геополитической ситуации, имея местных курдов в качестве единственного и непрочного союзника». И чтобы упредить для себя такой нежелательный ход событий, Вашингтону важно «трансформировать сирийский кризис в масштабный региональный конфликт со столкновением между Ираном, Саудовской Аравией и Турцией с двумя аутсайдерами — Израилем и Катаром». Потому, что «альянс между Россией и Ираном выходит за пределы Сирии и нацелен на уменьшение американского влияния в регионе». Для США, по мнению Баланша, положение усугубляется и тем обстоятельством, что «после иракских выборов в мае месяце правительство, которое будет создано по итогам голосования, вполне способно потребовать ухода американских войск». А что же Турция? Как считает Озулкер, на Анкару «будет оказываться давление через курдский фактор, чтобы поставить в ситуацию «выбора», учитывая ее тесные связи» с Россией и ее роль в Астане». Именно такой сценарий отрабатывает сейчас государственный департамент США, пытаясь через активизацию своих контактов с Турцией уговорить ее достигнуть соглашения по вопросу территорий к западу от Евфрата.

В свою очередь Анкара, пишет Sözcü, действия Запада квалифицирует как «тайный договор уровня Сайкс — Пико, который развалил после Первой мировой войны Османскую империю». По мнению издания, «действующие лица меняются, но злоба, ненависть, жажда раздела, которая уходит своими корнями в глубь веков, не иссякает!.. Важно донести это до наших высших руководящих кругов…» Впрочем, возможно, «горячие головы» на Западе остудит послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он сообщил о российском новом стратегическом оружии, в том числе ядерном, способном с легкостью преодолевать американскую систему ПРО. Так что подождем, как посланный Западу сигнал из Москвы скажется на его практических планах на Ближнем Востоке.

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