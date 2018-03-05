В Госдуме ответили США на обвинения в нарушении резолюции ООН по Сирии

Москва, , 11:00 — REGNUM В Госдуме назвали циничной ложью обвинения России со стороны США в обстрелах мирных жителей Восточной Гуты и якобы нарушении резолюции ООН, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Вашингтон обвинил Москву и Дамаск в несоблюдении резолюции 2401 Совбеза ООН, «убийстве невиновных гражданских лиц» в Восточной Гуте, а также во «лжи и неизбирательной силе».

«Обвинения России со стороны США в обстрелах мирных жителей Восточной Гуты и якобы нарушении резолюции ООН являются циничной противоположностью истине. Белый дом снова пытается обмануть международное сообщество и выставить Россию в роли страны-агрессора», — заявил член комитета Госдумы по международной политике Сергей Железняк («Единая Россия»).

Деструктивная политика Вашингтона, который упорно намеревается навязать свое влияние и присутствие в Сирии в нарушение международного права, включая резолюции Совбеза ООН, является отрытым препятствием для мирного урегулирования сирийского конфликта, подчеркнул парламентарий.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал заявление Белого дома о том, что Россия якобы не соблюдает требования резолюции СБ ООН по Сирии, актом информационной войны Вашингтона против Москвы и Дамаска.

Читайте ранее в этом сюжете: Косачев об обвинениях США в адрес РФ: «Очередной акт информационной войны»

Читайте развитие сюжета: Россию «ни разу нельзя было уличить в невыполнении резолюций СБ ООН»