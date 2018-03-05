Христиане Сирии: боевики стреляют по Дамаску – Запад молчит!

Станислав Стремидловский, , 11:08 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 26 февраля — 4 марта 2018 года стали: закрытие храма Гроба Господня — драма с элементами комедии и трагедии; в Ираке хотят принять закон о наказании за разжигание религиозной ненависти; в США зафиксирован серьезный рост антисемитских инцидентов; белая евангельская община управляет внешней политикой Трампа; горькие итоги независимости прибалтийских республик; украинским униатам не дают статус патриархата и другое.

28 февраля в четыре часа утра вновь открылся для верующих храм Гроба Господня в Иерусалиме, информирует Radio Vaticana (Ватикан), к нему сразу же устремились паломники. Решение открыть храм было принято после совещания предстоятелей Церквей, которые оценили позитивно постановление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заморозить ретроактивные налоги, востребованные муниципалитетом Иерусалима, и законопроект, в настоящий момент обсуждаемый в кнессете, об экспроприации земель, проданных Церковью частным лицам.

В эти дни в Израиле развернулась драма с элементами комедии и трагедии одновременно, пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). Весь христианский мир всколыхнула новость о том, что основные «владельцы» храма Гроба Господня в Иерусалиме — Иерусалимский греческий православный патриархат, Армянская апостольская церковь и кустод Святой земли — закрыли его в знак протеста против действий иерусалимской мэрии и законопроекта, который имел целью регулирование земельных прав в святом городе. Это спровоцировало целый шквал критики в адрес Израиля. Еврейскому государству приписали стремление уничтожить христианское присутствие на Святой земле. Следует отметить, что «борцы» за права христиан в Израиле не отметили, что Израиль — единственное место на Ближнем Востоке, где христиане чувствуют себя в безопасности и беспрепятственно исповедуют свою веру. Очевидно, что борцам с «еврейской угрозой» легче нападать на демократический Израиль, чем реально озаботиться судьбой ближневосточных христиан, которые имеют несчастье жить на Ближнем Востоке, но не в Израиле. Ведь, нападая на него, они понимают, что не пострадают от рук «вездесущих» агентов Моссада, а вот выступая против исламского радикализма, легко могут стать целью террористов. Отношения иудаизма и христианства, христиан и иудеев были непростыми. Но перед лицом угрозы уничтожения нашей цивилизации ордами мусульманских завоевателей не следует никогда забывать, что Израиль — форпост нашей цивилизации среди моря ислама.

Несмотря на перемирие, установленное Советом Безопасности ООН, Дамаск в эти дни переживает минометные обстрелы, сообщает «Рускатолик.рф» (Москва, Россия). Западные СМИ обвиняют сирийскую армию в нарушении режима перемирия, однако письмо директора Салезианцев Дона Боско в Дамаске свидетельствует об обратном — это джихадисты обстреливают Дамаск из Восточной Гуты. Вот что пишет дон Мунир Анаки:

«Дорогие друзья, я пишу вам в эти дни, когда столица Сирии переживает трудные времена. Так было на протяжении всех семи лет войны, но эти дни принесли еще больше страданий. По Дамаску выпущено множество ракет и минометных снарядов из Восточной Гуты, пригорода, заполненного джихадистами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими группами исламских фундаменталистов, стремящихся превратить Сирию в свой халифат. Обстрел приводит ко множеству смертей среди гражданского населения, детей, многие школы закрыли свои двери. Во всем Дамаске введен комендантский час. Взрослые и дети пребывают в страхе. Даже наш салезианский ораторий приостановил свою работу. Ребята обычно приезжают в ораторий на автобусе, но сейчас передвигаться по городу опасно. Мы советовали им всем оставаться дома, пока ситуация не улучшится. Пока этого не происходит. Надеюсь, мой голос дойдет до вас, я хочу нарушить абсолютную тишину, окружающую трагедию, которую переживает сирийский народ, не говоря уже о манипуляции информацией со стороны многих западных СМИ. Я доверяюсь вам, друзья. В это время Великого поста, время молитвы и возвращения к Богу Отцу пусть свет Воскресения коснется сердец сильных мира сего и вернет мир этой измученной земле. Мы продолжаем оказывать поддержку нуждающимся семьям».

Также в письме итальянскому изданию Tempi от 22 февраля отец Мунир, родившийся в Алеппо и несущий свое служение в Дамаске, говорит:

«Гута — это не район жертв, преследуемых режимом, как вы говорите. Это полная противоположность. В течение многих лет оттуда запускали ракеты по столице, убивая невинных гражданских лиц. Сколько детей здесь погибло, о которых никто не говорит! Это не оппозиция, это террористы, собравшиеся здесь со всего мира, и сирийская армия имеет право защищать достоинство сирийцев и страны».

Отец Мунир учился и был рукоположен в священники в Италии, но теперь больше не может читать местные газеты.

«Я видел, как вы представляете информацию: всегда частично, всегда скрывая часть правды, даже фальсифицируя фотографии, — продолжает он. — Я знаю, что сирийское правительство не состоит из святых или ангелов, здесь есть коррупция, как и во многих других странах. Но вы должны понимать, что большинство страдающего сирийского населения доверяет этому правительству, несмотря на его ошибки. Вы, европейцы, вместо этого поддерживаете террористов, которые наносят удары по невинным людям. Это неприемлемо, и кто-то должен это сказать».

Глава Дамасской епархии Армянской апостольской церкви епископ Армаш Налбандян призвал западные СМИ к более объективному освещению сирийского конфликта, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). «Мы глубоко сожалеем о страдающем гражданском населении в Восточном Гуте, но нам не хватает репортажей в мировых средствах массовой информации об ущербе, вызванном постоянной бомбардировкой исламистскими боевиками старой части Дамаска, где находятся христианские соборы», — заявил епископ в интервью информационной службе фонда Pro Oriente. Владыка принял участие в заседании комиссии Pro Oriente по диалогу с Древними восточными церквями, которое прошло в Вене. По его словам, в армянском квартале Дамаска закрыты школы, работает только один магазин из десяти, многие люди боятся ходить в храмы. Общая мрачная ситуация осложняется турецким наступлением в сирийском регионе Африн и тем фактом, что, по сути, российские и американские подразделения противостоят друг другу. Налбандян назвал успешной работу Конгресса сирийского национального диалога, который прошел 30 января в Сочи. По его мнению, Конгресс добился прогресса в мирном процессе, и это воинствующие исламисты восприняли как «катастрофу». Поэтому вечером 30 января джихадисты, укоренившиеся в Восточной Гуте, начали стрелять по Дамаску. Особенностью Конгресса, инициированного Россией в Сочи, стало то, что сирийцы разных убеждений «впервые за семь лет снова собрались вместе», подчеркнул епископ, который принял участие в его работе. Собрались вместе и сторонники правительства, и «люди, которые критикуют режим, но не хотят иметь ничего общего с террористами», и проживающие вне пределов Сирии оппозиционеры. В отличие от предыдущих переговоров — Женева I, Женева II, Астана — в Сочи начался диалог. Владыка назвал два аспекта, которые, по его мнению, сделали Конгресс успешным. Во-первых, на нем принято заявление, которое четко отвергает терроризм, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прозвучал призыв к прекращению огня и установлению мира. Во-вторых, было решено создать комиссию из 150 человек для рассмотрения проекта новой сирийской конституции. Для Австрии и Европейского союза в целом Налбандян предлагает следующее: «Европа развила культуру политического диалога, поэтому ЕС мог бы создать площадку для людей из Сирии, чтобы те собрались вместе и работали над политическими решениями». Сирийцы в целом — не только христиане — чувствовали себя во время конфликта брошенными. Санкции против Сирии, политическая блокада, закрытие европейских посольств в Дамаске имели лишь негативные последствия. Глава Дамасской епархии хочет больших усилий по оказанию гуманитарной помощи христианским церквям в Сирии. Это будет полезно всем нуждающимся. Поддержка сирийских христиан может быть оказана и по линии обучения молодежи в Европе, ведь, как только война закончится, Церквам понадобятся хорошо подготовленные специалисты, чтобы начать «материальную и духовную реконструкцию».

Лидеры религиозных общин в Ираке просят иракский парламент принять закон о наказании за пропаганду, возбуждающую религиозную ненависть и насилие, пишет Agenzia Fides (Ватикан). Сообщение об этом распространил Халдейский патриархат. 1 марта по приглашению халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако в церкви святого Иосифа состоялась встреча иракских религиозных лидеров. На ней присутствовало около тридцати человек — шииты и сунниты, христиане, сабеи и езиды, представители ведомств, апостольский нунций в Ираке и Иордании архиепископ Альберто Ортега Мартин. Во время переговоров прозвучало предложение провести аналогичные встречи в других городах страны, например, Эн-Наджаф, и создать постоянный совет, который периодически приглашал бы ученых и высокопоставленных делегатов различных религиозных общин.

La Croix (Париж, Франция) обращает внимание на значительный рост антисемитских актов в США. Согласно докладу Антидиффамационной лиги (ADL), в 2017 году в США зарегистрировано около 2000 антисемитских инцидентов. По сравнению с 2016 годом их численность увеличилась на 57%, и это представляет собой наибольший городовой прирост за период наблюдения, который был начат в 1979 году. Согласно типологии, антисемитские инциденты бывают трех видов: преследование, вандализм и нападения. Именно по части вандализма, на долю которого приходится почти половина инцидентов (952), наблюдается самый серьезный рост (+ 86%). С вандализмом сталкиваются школы и детские садики. В основном рисуют свастику и наносят надписи с прославлением Адольфа Гитлера и призывами убивать евреев. Резко увеличилось число случаев преследований (+ 41%) и угрозы взорвать еврейские учреждения. По меньшей мере два подозреваемых были арестованы в Соединенных Штатах и Израиле. Министерство юстиции США заявляет, что оно «настроено защищать гражданские права всех американцев», и заверяет, что не потерпит нападений «из-за религиозных убеждений». Уменьшилось число нападений с 36 в 2016 году до 19 в 2017 году (— 47%). По данным ADL, наиболее затронутыми антисемитскими инцидентами стали штаты Нью-Йорк (380), Калифорния (268), Нью-Джерси (208), Массачусетс, Флорида и Пенсильвания, где еврейские общины являются самыми многочисленными. Национальный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт считает, что в росте антисемитизма виноваты «напряженность американского общества», укоренение «групп ненависти» и все возрастающий раскол.

Бывший руководитель управления государственного департамента США по религиозным и глобальным вопросам, ныне директор Центра Беркли по религии, миру и глобалистике при Джорджтаунском университете Шон Кейси выступил в Центре Гринберга по изучению роли религии в обществе при Тринити-колледже, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Кейси являлся основателем управления госдепарламента по религиозным и глобальным вопросам, получив статус специального представителя. Что интересно, создание такой структуры было запланировано раньше, еще в бытность государственного секретаря Хиллари Клинтон. Однако она не проявила к этому интереса. Только когда ее сменил сенатор Джон Керри, он дал «зеленый свет» управлению и назначил в августе 2013 года Кейси. Необходимость в таком подразделении, которое бы занималось анализом роли религии в дипломатии и стремилось бы наладить связи с религиозными лидерами во всем мире, представлялась вполне очевидной после того, как вице-президент США Дик Чейни заявил, что американские войска, входящие в Ирак, сунниты и шииты будут приветствовать в качестве освободителей. Это невежество сохранилось и сегодня. США навязали Ираку светское правительство, не только неправильно понимая их историю, но и американскую, подчеркнул Кейси. Запад прошел путь от религиозных войн до религиозной терпимости и разделения Церкви и государства в течение нескольких столетий. Американцы ожидали, что иракцы пройдут эту дорогу за несколько лет. «Гении», советовавшие Чейни, по-видимому, не были в курсе об истории терпимости Ирака к религиозным меньшинствам. Не помогло и то, что армия США назначила военных капелланов поддерживать связь с иракскими религиозными лидерами. Капелланы хоть и носили крест, были слабо подготовлены по части дипломатии и плохо знали историю ислама и Ирака. А сейчас администрация нового президента США Дональда Трампа вообще ликвидировала госдепарламент по религиозным и глобальным вопросам. То есть старые ошибки будут повторяться. С ликвидацией управления были потеряны люди, которые проводили информационно-пропагандистскую работу в мусульманском мире. При этом эксперты по отслеживанию антисемитизма были переведены в другое подразделение, им труднее будет привлечь внимание к своим выводам и сложнее оказать влияние на принятие политических решений. Кейси обеспокоен тем, что в администрации Трампа единственной религиозной группой, имеющей какое-либо влияние, является белая евангельская община, которая имеет свой часто причудливый подход к вопросам государственной политики. Он замечает, что нынешний вице-президент Майк Пенс настаивает на том, чтобы помощь Ираку оказывалась через религиозные неправительственные организации, точнее сообщество евангельских христиан, которые давно с подозрением относятся к ООН. Однако это наносит удар по архиепископу Эрбиля, ставит под угрозу его положение в ситуации, когда местным суннитским и шиитским имамам вдруг потребуется его помощь.

За 27 лет независимости население трех прибалтийских республик — Латвии, Литвы и Эстонии — сократилось на 1,85 миллиона человек, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Дискуссии о депопуляции омрачают радость от празднования столетия со дня провозглашения независимости республиками в 1918 году на фоне частого обращения к теме нынешней напряженности между ними и Россией. При этом мало говорится о времени Второй мировой войны, когда в каждой из стран «удалось» создать регулярные подразделения, сражающиеся на стороне нацистской Германии. После распада Советского Союза правительства в Вильнюсе, Риге и Таллине проводили рыночные реформы, которые были обременены многочисленными неудачами. Появление возможности найти более высокооплачиваемые рабочие места на Западе спровоцировало массовую эмиграцию из прибалтийских республик и изменение структуры общества. В Латвии, Литве и Эстонии остались старики, молодежь и более мобильные граждане покидают свои дома. Примером опустошающегося города может быть латышский Даугавпилс, в котором осталось меньше жителей, чем их было в начале XX века: с 130 тысяч человек до 85 тысяч. Население Риги сократилось с 915 тысяч до 640 тысяч человек. 27 лет назад в Литве было 3,7 миллиона жителей, сегодня — 2,8 миллиона человек. В Латвии проживало 2,7 миллиона, в настоящее время — около 2 миллионов человек. В Эстонии дела получше, было 1,6 миллиона, стало 1,3 миллиона человек. Во всех прибалтийских странах наблюдается дефицит рабочей силы. Отсутствующих латышей, литовцев и эстонцев замещают гастарбайтеры. Только в Литве в 2017 году рабочие визы получили 34,5 тысячи человек, из которых 20 тысяч — граждане Украины.

Украинская греко-католическая церковь хочет стать патриархатом, но у нее не получается, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук снова просит наделить его Церковь статусом патриархата. На сегодня украинские униаты считаются автономной Церковью, что предполагает свой особый обряд и пребывание в общении с Римом на права патриархата. Однако УГКЦ вместо этого является крупной архиепископией. Это означает, что после того, как ее Синод изберет главу-архиепископа, папа Римский должен подтвердить этот выбор, чтобы он стал действительным. Начиная с Павла VI, папы признавали обоснованность украинской просьбы, но откладывали принятие решения, чтобы не навредить экуменическому диалогу с православным миром, в частности с Русской православной церковью. Есть и другие причины, по которым признание Украинской греко-католической церковью патриархатом отвергалось. Во-первых, патриархат может ослабить связь УГКЦ с Римом. Во-вторых, породить националистическую Церковь и разделения с другими конфессиями. В-третьих, патриархат способен стать препятствием для объединения христиан на Украине. В-четвертых, уже упомянутая проблема отношений с Московским патриархатом. В-пятых, патриархат будет означать «возрождение» понятия униатской Церкви, что уже осуждено как неверный путь, чтобы достичь единства.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.