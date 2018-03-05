Россия на Балканах: пощёчины от освобождённых. Круглый стол историков

Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Как, почему и зачем Россия освободила Балканы, и в частности Болгарию, от Османской империи, дала независимость балканским странам — и как Россия была за это наказана самими освобождёнными?

Об этом в редакции ИА REGNUM говорят историки России: кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов, доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда, доктор исторических наук, профессор МПГУ Всеволод Воронин и кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

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