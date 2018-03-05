Понедельник, 5 Марта 2018 года
20:13:51 МСК

Россия на Балканах: пощёчины от освобождённых. Круглый стол историков

Политика

140 лет Сан-Стефанскому мирному договору 19 февраля (3 марта) 1878 года и освобождению Болгарии от османского владычества

Санкт-Петербург, 5 марта 2018, 10:02 — REGNUM  Как, почему и зачем Россия освободила Балканы, и в частности Болгарию, от Османской империи, дала независимость балканским странам — и как Россия была за это наказана самими освобождёнными?

Об этом в редакции ИА REGNUM говорят историки России: кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов, доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда, доктор исторических наук, профессор МПГУ Всеволод Воронин и кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Император хочет мира, общество — войны: Россия на Балканах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
REGNUM: ничто не забыто
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить