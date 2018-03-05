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ДНР хотят ликвидировать, а Россию обвинить во всех грехах: Радио REGNUM

Политика

Спецпредставитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР, «которые созданы Россией», должны быть ликвидированы

ДНР хотят ликвидировать, а Россию обвинить во всех грехах: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 5 марта 2018, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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