Как сравнение Ленина с Гитлером довело до суда: главное в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 06:37 — REGNUM Неделя с 26 февраля по 4 марта принесла Свердловской области новые скандалы и породила новую интригу вокруг уже имевшихся. В Карпинске опека забрала из семьи пятерых детей, Екатеринбург стал ещё дальше от звания третьей столицы России, а депутаты городской думы Среднеуральска добились отмены решения суда о лишении их мандатов.

Полковник против священника

Конец недели отметился в информационной повестке региона заявлением общественника и полковника в отставке Николая Рябчевского против священника Евгения Попиченко. Гражданское дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Поводом для недовольства ветерана Вооружённых сил Советского Союза стало то, что Попиченко сравнил основателя Советского государства Владимира Ленина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Речь о Ленине и Гитлере зашла в эфире телеканала «Союз». Поводом стал вопрос о переименовании улиц, названных в честь советских деятелей. В ходе ответа на вопрос и прозвучало сравнение Ленина и Гитлера.

Ветеран посчитал эти слова оскорбительными для тысяч людей. Кроме того, как пишет издание «МК-Урал», Рябчевский полагает, что затронута его честь. Он требует от священника публичных извинений и надеется на реакцию церкви.

Первое заседание по этому иску состоится уже 5 марта.

Опека против семьи

Вечером 26 февраля в городе Карпинске опека забрала пятерых детей из семьи. Поводом якобы стали жалобы на насилие в семье.

На место сразу выехали активисты организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Выяснилось, что к этой семье представители опеки проявляют интерес не первый раз. Несколько лет назад детей уже забирали, правда, затем вернули.

Также стало известно, что при отобрании детей 26 февраля 2018 года у них не было найдено ни одного синяка. Тем не менее их забрали. Куда поместили, спросите вы? Нет, не в приют. В больницу, возле туберкулёзного отделения. Опасно ли это для их здоровья? Видимо, да. Но похоже, что, по логике некоторых чиновников, детям лучше в больнице, чем дома.

Судя по всему, основные претензии у проверяющих возникли к главе семьи. Чиновники уже пообещали вернуть детей, но только после того, как мужчина найдёт себе другое жильё. Но как такое возможно, недоумевает его супруга.

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Будут при мандатах

Свердловский областной суд на ушедшей неделе вынес решение, судьбоносное для двоих депутатов городской думы Среднеуральска. Арсен Абаджян и Наталья Коробицына сохранят свои депутатские мандаты.

На том, чтобы досрочно лишить их места в городской думе, настаивает прокуратура. В декларациях этих народных избранников о доходах и имуществе за 2016 год были найдены несоответствия. Летом 2017 года прокуратура обратилась к городской думе с предложением добровольно лишить Абаджяна и Коробицыну депутатских мандатов. Но местный представительный орган категорически отказался это сделать.

Тогда прокуратура обратилась в Верхнепышминский городской суд. И он в декабре 2017 года удовлетворил требования прокуратуры.

Однако победу в надзорном органе праздновали недолго. Свердловский областной суд отменил решение нижестоящей судебной инстанции. Теперь, по крайней мере в ближайшее время, остаться за пределами депутатского корпуса этим двоим уральцам не грозит.

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Откуда цифры?

В середине недели на Среднем Урале разразился скандал. Свердловскстат опубликовал данные о средней заработной плате врачей за январь. Из них следовало, что средняя зарплата врачей в январе была 65,2 тыс. рублей. Средний медперсонал, по сведениям официальной статистики, получал около 33,2 тыс. рублей, а младший аж 31 658 рублей.

Медицинских работников эти цифры удивили и возмутили. Откуда взялись такие зарплаты, недоумевают врачи. Один из них привёл реальные цифры. По его словам, многие врачи зарабатывают от 35 до 45 тыс. рублей.

Можно, конечно, получать и больше 50 тысяч. Но для этого необходимо работать не на одну ставку и иметь минимум две медицинские специальности. При таком раскладе домой уйти не получится, придётся жить на работе, шутят врачи.

Представители среднего медицинского персонала также развенчали официальные мифы о своих зарплатах. По их словам, даже в Екатеринбурге очень мало кто зарабатывает больше 25 тыс. рублей. И есть ли вообще такие люди? Сотрудница одного из медучреждений заявила, что все её коллеги в одном из учреждений Екатеринбурга получают около 20 тыс. рублей.

Что думают представители младшего медперсонала, то есть санитарки, узнать не удалось. Но если у среднего персонала реальные зарплаты около 20 тыс. рублей, то могут ли у санитарок быть под 32 тысячи? Вряд ли.

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Что оценила Скворцова

Пока медики возмущались, 2 марта Свердловскую область посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Во время рабочего визита она заглянула в Клинику Института мозга в Березовском, отделение онкогематологии Областной детской клинической больницы №1 и в Территориальный центр медицины катастроф.

Среди прочего она изучала и телемедицинские технологии. И дала Свердловской области должную оценку. По её словам, регион весь покрыт сетью цифровой медицины, а телемедицина развита во всех аспектах.

Уже известно, что свердловский опыт будет распространён на всю страну.

«Мы посмотрели сейчас уникальные электронные продукты, которые, как я сегодня приняла решение, будут служить всей стране. Это единая база данных онкологических больных, единая очень хорошо сделанная база данных беременных женщин. Важно, что начинания вашего региона становятся базовыми для многих общенациональных программ Российской Федерации», — заявила Вероника Скворцова.

Год работ за памятник Ельцину

В Екатеринбурге огласили приговор поджигателю памятника Ельцину. Гражданин Белоруссии Игорь Щука получил год исправительных работ.

Инцидент произошёл утром 7 ноября 2016 года. Охрана «Ельцин-центра» задержала подозрительного гражданина. По словам охранников, с помощью бутылки, в которой была горючая смесь, он пытался поджечь памятник. А загорелся рукав его куртки.

Охранники вызвали полицейских, а те доставили мужчину в участок. Памятник не пострадал. Тем не менее гражданину придётся ответить за попытку его поджога.

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Центральный стадион сдан

Главный стадион Екатеринбурга уже готов к приёму матчей чемпионата мира по футболу. Вторая за XXI век реконструкция, которая длилась с 2015 года, официально завершена.

Теперь внешне стадион не узнать. Преобразился не только его вид, но и стало больше мест для болельщиков. Теперь он может вместить до 35 тыс. человек.

Уже в мае — июле главной спортивной арене Екатеринбурга предстоит испытание на прочность. Здесь запланированы матчи чемпионата мира по футболу. Если ничего не изменится, то на этой площадке пройдут четыре игры.

Но «Екатеринбург-Арену» ещё предварительно будут проверять на прочность. Тестовые матчи начнутся уже в апреле.

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Смерть Липовича

В Екатеринбурге ушёл из жизни один из ярких представителей городской власти. Евгений Липович в течение почти десяти лет, с 2007 по 2017-й, был заместителем главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

С именем Липовича связывают как борьбу со свалками, так и планы по транспортной реформе, которую власти Екатеринбурга собирались воплотить в жизнь с 1 июля 2017 года. В феврале 2017-го Липович покинул свой пост.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Липовича глубокие соболезнования.

«Из жизни ушел умный, деятельный человек, талантливый, уважаемый руководитель, опытнейший профессионал своего дела. Большая часть жизни и трудового пути Евгения Ефимовича были неразрывно связаны со Свердловской областью, он был ее искренним патриотом и выдающимся гражданином», — сказал глава региона.

Скорбят также интернет-пользователи. На форумах и в соцсетях они вспоминают Липовича в основном с хорошей стороны.