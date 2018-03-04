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Путин: Россия не выдаст США обвиненных во «вмешательстве» граждан

Политика

Президентские выборы в США состоялись в 2016 году

Путин: Россия не выдаст США обвиненных во «вмешательстве» граждан
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 4 марта 2018, 19:36 — REGNUM  Российская Федерация не будет выдавать США своих граждан, которых Вашингтон подозревает во «вмешательстве» в американские выборы-2016. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

«Никогда, — заявил Путин. — Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США».

По его словам, граждане, обвиненные США во «вмешательстве» в выборы, не представляли власти РФ. Путин также добавил, что руководству США необходимо предоставить официальные документы по данному делу.

«Если они (граждане РФ) и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоялись в 2016 году, но в Вашингтоне до сих пор ведется расследование о «вмешательстве» РФ в этот процесс.

16 февраля 2018 года власти США обвинили во «вмешательстве» 13 российских граждан и три организации.

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