Моссад и развал СССР

Авигдор Эскин, , 10:40 — REGNUM

Незадолго до своей смерти, в 2003 году, бывший прославленный глава «Моссада» Иссер Харель дал интервью российско-белорусскому журналисту Александру Ступникову. В ответ на вопрос о роли Израиля в развале СССР он ответил:

«Израиль и Моссад всегда интересовались только евреями, условиями их жизни и связями с еврейским государством. Говорю авторитетно, мы не проводили разведывательных операций против Советского Союза. Мы всегда опасались, и это было очень важным фактором, что любые наши действия, даже намек на подобную операцию, ударит по советским евреям. Для нас это было недопустимо. Мы слишком малы и заняты своими делами, чтобы еще бороться с советским режимом».

Можно ли верить его словам, что Израиль воздерживался от операций на территории СССР? Если да, то насколько следует израильская разведка этим правилам в течение двадцати шести лет после развала СССР? Во второй половине восьмидесятых разразился скандал в связи с покинувшим ряды Моссада его агентом Виктором Островским, который обустроился в Канаде и выпустил книгу «Моссад путем лжи». В своих мемуарах он вылил тонны дегтя на своих бывших сослуживцев. Интересно, что он пишет о деятельности Моссада на территории СССР:

«Несмотря на противоположные слухи, у Моссада нет резидентуры в Советском Союзе. Почти все сведения, которые Моссад собирает о странах Восточного блока, получаются в результате «позитивных допросов», т. е. опрашивания еврейских эмигрантов из Восточной Европы или из СССР, чьи сведения анализируются и перерабатываются. Так можно получить достаточно точную картину процессов в СССР и выдать их за результаты работы другой разведки, активно собирающей информацию в этой стране».

Островский признает, что израильская разведка не обходила вниманием СССР, но занималась помощью евреям репатриироваться в Израиль, что также следует из слов Хареля:

«Единственно возможная там деятельность состоит в помощи людям, желающим выехать оттуда. Это организация путей для бегства и т.п. Такая работа входит в компетенцию совершенно особой организации под общим патронажем Моссад. Она называется «Натив», что на иврите означает «тропа» или «переход».

В российских СМИ последнее время часто упоминается организация «Натив» как мощная структура израильской разведки, и путают ее с «Моссадом». На самом же деле речь идет об иммиграционной службе. Вскоре после образования Израиля была учреждена особая правительственная служба для помощи евреям в странах диаспоры, с которыми у Израиля не было дипломатических отношений. Сперва она занималась преимущественно помощью евреям из арабских стран репатриироваться в Израиль, но потом — евреям СССР и странам Восточной Европы. Эта иммиграционная служба занималась сбором информации о евреях СССР в контексте сохранения там еврейской жизни и поощрения репатриации в Израиль. Однако любая разведывательная деятельность в привычном смысле была категорически запрещена «Нативу».Всяческие кривотолки о деятельности «Натива» связаны с выступлениями в российских СМИ Яакова Кедми, возглавлявшего эту службу в 1992—1999 годах. По непонятной причине в России его окрестили «разведчиком». На самом же деле он возглавлял службу уже после возобновления дипломатических отношений между Израилем и России. Он был вынужден оставить свою должность после отчета государственного контролера Израиля, уличившего его в коррупции. Параллельно с этим он был объявлен персоной нон-грата в России в связи с его работой на Леонида Невзлина и других опальных олигархов, но полтора года назад санкции были с него сняты по просьбе министра иностранных дел Сергея Лаврова. Для выяснения степени активности какой-либо разведки в той или иной стране у нас есть надежный и проверенный критерий — зафиксированные провалы. Даже самая профессиональная разведка теряет своих агентов из разу в раз. Людям свойственно ошибаться, а для разведчика одной ошибки может быть достаточно, чтобы провалиться. Интересно, что Израиль разоблачил за последние полвека десятки советских и российских агентов, а в СССР и в России не было ни одного случая раскрытия израильских агентов. При активной работе на территории СССР нулевая статистка провалов просто немыслима. Думаю, что никто не может гарантировать, что за последние пятьдесят лет (после расторжения отношений вследствие израильской победы в 1967 году) Израиль не провел ни одной успешной операции, не раскрытой по сей день. Ведь Москва в то же время работала очень активно на израильской территории. Но это предположения, и не более. Даже если они верны, речь идет не о системной работе и уж никак не о деятельности, направленной на изменение общественного строя. Вышеизложенные положения важны для понимания нынешнего состояния российско-израильских отношений. При несомненной доле недовольства и недоверия израильтяне сохраняют уважение к России. В Иерусалиме не склонны списывать Россию как мировую державу, даже если события последних лет не в ее пользу. Ибо завтра маятник мирового превосходства может снова качнуться в сторону Москвы. И даже если это не так, то в Израиле об этом не будут говорить вслух.