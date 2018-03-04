Швейцарские СМИ сообщили, где и как американцы обучают украинских солдат

Берн, , 08:22 — REGNUM Бывший полигон Советской армии Яворов на западе Украины (Львовская область) в 2015 году был переоборудован и приспособлен для обучения солдат и офицеров вооруженных сил Украины военными инструкторами из стран Запада, в частности США и Канады. Об этом накануне, 3 марта, пишет швейцарское издание Le Temps.

Сообщается, что на этом полигоне, который сейчас превращен в крупную учебную базу, работают военные инструктора из США, Канады, Великобритании, Литвы и других стран военного блока НАТО.

Главной целью обучения является повышение квалификации личного состава вооруженных сил Украины, что должно позволить им адаптироваться под стандарты Североатлантического альянса и научиться «лучше воевать».

Уточняется, что на полигоне Яворов постоянно находятся как минимум 200 американских и 250 канадских солдат, для которых построены отдельные казармы, столовые и спортивные залы.

С 2015 года на полигоне прошли обучение порядка 6 тыс. украинских военнослужащих. При этом среди обучающихся много украинских военнослужащих, которые получили боевой опыт во время вооруженного конфликта в Донбассе.

Издание также отмечает, что Канада стала первой страной, откликнувшейся на призыв Киева помочь обучить армию. Среди инструкторов есть и женщины.

Стоит отметить, что информация о том, что страны НАТО прислали своих инструкторов для обучения украинских военных, появилась ещё в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что на днях в Донбасс прибыла группа офицеров Пентагона для проверки готовности украинских силовиков к наступлению.