Суббота, 3 Марта 2018 года
20:02:50 МСК

Кремль прокомментировал продление антироссийских санкций США

Политика

«Это не наш вопрос повестки дня»

Кремль прокомментировал продление антироссийских санкций США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 3 марта 2018, 15:45 — REGNUM  Российские власти считают решение президента США Дональда Трампа продлить антироссийские санкции ещё на год незаконным. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 3 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп решил, что антироссийские санкции должны оставаться в силе и после 6 марта 2018 года. Таким образом действие президентского указа 2014 года (подписанного еще Бараком Обамой) продлено, поскольку, по мнению американских властей, ситуация вокруг Украины «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

Российские власти неоднократно заявляли, что не будут вступать с кем бы то ни было в переговоры об условиях снятия антироссийских санкций.

«Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру», — заявил Песков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить