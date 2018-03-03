Кремль прокомментировал продление антироссийских санкций США

Москва, , 15:45 — REGNUM Российские власти считают решение президента США Дональда Трампа продлить антироссийские санкции ещё на год незаконным. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 3 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп решил, что антироссийские санкции должны оставаться в силе и после 6 марта 2018 года. Таким образом действие президентского указа 2014 года (подписанного еще Бараком Обамой) продлено, поскольку, по мнению американских властей, ситуация вокруг Украины «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

Российские власти неоднократно заявляли, что не будут вступать с кем бы то ни было в переговоры об условиях снятия антироссийских санкций.

«Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру», — заявил Песков.