Грузинский эксперт: Путин фактически объявил США войну на Кавказе

Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Своими заявлениями, сделанными во время выступления в Федеральном собрании РФ, президент России Владимир Путин фактически объявил США недекларированную войну. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM грузинский военный эксперт Вахтанг Маисая.

«Это заявление можно расценить как начало новой настоящей холодной войны, возобновление процесса гонки вооружений, и не просто вооружений, а ядерных вооружений. И тем самым Россия и США как бы переходят на качественно новый уровень конфронтации, который может сделать более реальным сценарий ядерной войны, нежели та конфронтация, которая существовала между США и Советским Союзом, потому что тогда США и СССР достигли определенных договоренностей о конкретных мерах по обузданию гонки вооружений, выработали определённые правила взаимодействия и сотрудничества», — отметил Вахтанг Маисая.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с прежней, эксперт пояснил, что сегодня, после заявления Владимира Путина, налицо уже новая гонка вооружений, а новые правила взаимодействия еще не выработаны, что, по его мнению, еще больше обостряет ситуацию.

«Сегодня еще продолжают действовать старые правила, которые дают большие сбои, например, договор о сокращении стратегических ядерных вооружений СНВ-III. Но этого мало, потому что у США и России имеется более 2000 единиц ядерных боеголовок. Точнее, у России их где-то в пределах 2200−2300 тысяч, у США меньше — 2100 тысяч. А носителей у России примерно 1500, а у США — 1600. Появление новых технологий и видов вооружения, особенно, гиперзвуковых, реактивных, ударных видов пятого и шестого поколения еще больше обостряет ситуацию. К тому же, если раньше у холодной войны была идеологическая основа, сейчас её уже нет, и противостояние между США и Россией ведётся на национальной основе. Так что здесь факторов сдерживания и баланса уже не существует», — подчеркнул Вахтанг Маисая.

По его словам, Владимир Путин инициировал начало новой гонки вооружений для того, чтобы заставить США пойти на некоторые уступки и чтобы затем уже США и Россия договорились о новых правилах сотрудничества и взаимодействия.

«Я бы назвал это послание российского президента методом сигнальной дипломатии. Путин передал тезисы Белому дому для того, чтобы США и Россия начали договариваться о новой схеме взаимодействия. Дело в том, что сегодня Россия ощущает себя в некоей замкнутой системе, в окружении врагов, и риторика холодной войны исходит уже от Кремля», — заявил Маисая.

Не исключил он и предвыборного момента, и пропагандистской направленности слов российского президента на избирателей.

«В России грядут президентские выборы, и я думаю, что Владимир Путин тем самым маневрирует перед выборами, чтобы поднять свой рейтинг. Это был своего рода пропагандистский шаг, чтобы хорошо «продать» себя перед своими избирателями, и его шаг сыграет ему на руку в ходе предвыборной кампании. Он как бы разом убил двух зайцев: выступил как патриот, сыграв на национальных настроениях своих избирателей, а с другой стороны, дал понять главному сопернику России — США в лице Трампа, что Россия выходит из рамок регионального игрока на уровень глобального игрока», — подчеркнул Маисая.

На вопрос, насколько реально заявление президента России, эксперт ответил, что политики иной раз блефуют, что порой приносит им желаемые результаты, и в пример привел заявление президента США Рональда Рейгана о начале стратегической оборонной инициативы.

«Это заявление Рейгана было полнейшим блефом, но оно оправдало себя, потому что привело к распаду СССР. Сейчас американцы думают, что Путин тоже заигрывает, но мне кажется, что на этот раз президент России вряд ли блефует. Потому что Запад проморгал ту модернизацию на уровне ядерной триады, которую осуществила Россия. Официальный Вашингтон сейчас тщательно изучает заявление Путина и отреагирует на него, вероятно, через дня через три, когда ответное заявление сделает администрация Трампа. Реакция будет адекватна серьезности заявления российского президента. Но американцы уже сделали ответный выпад и объявили, что начинают размораживать проект гиперзвукового оружия. Так что, думаю, заявление Путина они восприняли всерьез», — отметил Вахтанг Маисая.

Что касается Грузии, эксперт предполагает, что она, как и весь Кавказско-Каспийский регион, может стать зоной противостояния США и России.

«В создавшейся ситуации, на волне нового противостояния, Черноморский бассейн, и даже весь Кавказско-Каспийский регион может стать новым очагом холодной войны между США и Россией. И, кстати, первые шаги в этом направлении уже сделаны: американцы ввели два своих эсминца в Черноморский бассейн, на что начала реагировать Россия. Поэтому не исключено, что реальная зона военного противостояния между США и Россией будет проходить и по территории Грузии», — заключил Маисая.

По его оценке, сегодня Грузия находится в своего рода тупике безопасности, выход из которого найти очень трудно.

«Существует три уровня безопасности. Это национальная безопасность, дилемма и так называемый тупик национальной безопасности. Грузия сегодня находится на третьем уровне, в тупике. Ответа на вопрос, как найти выход из этого тупика, у меня сегодня нет», — заявил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта Владимир Путин выступил со своим ежегодным посланием. Часть выступления главы государства была посвящена презентации новых видов вооружения.

Президент сообщил, что предприятия России уже приступили к серийному производству новейшего стратегического оружия — комплекса «Авангард». При этом он добавил, что внешний вид некоторых образцов российского стратегического оружия демонстрировать ещё нельзя. Но Россия на шаг опережает другие страны, которые создают оружие на базе новых физических принципов.

Также в ходе выступления Владимира Путина были продемонстрированы видеокадры с новейшим вооружением.

Читайте ранее в этом сюжете: Новейший стратегический комплекс «Авангард» пошел в серию