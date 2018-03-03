Владимир Путин: «XXI век пройдет под знаком наших ярких побед»

Москва, , 15:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, посетивший в 14 часов мск 3 марта митинг «За сильную России» в Лужниках, обратился к участникам мероприятия с призывом сделать все возможное для того, чтобы были счастливы наши дети и внуки.

«У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки», — сказал Владимир Путин.

«Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы», — подчеркнул он.

Владимир Путин призвал россиян сделать все, чтобы XXI век прошел «под знаком наших ярких побед».

«За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед», — заявил Владимир Путин.

Напомним, в митинге «За сильную Россию» принимают участие более 100 тысяч человек. Перед собравшимися выступили Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Алексей Воробьев.

Ведущими мероприятия стали Яна Чурикова, Дмитрий Губерниев, Светлана Зейналова и Федор Бондарчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта в России пройдут выборы главы государства. На высший государственный пост претендуют лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

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