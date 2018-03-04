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«Втянутые в ужасный смерч»: Кто воплотил фултонские кошмары Черчилля?

Политика

Черчилль: «Я взывал во весь голос к своим соотечественникам и ко всему миру, но никто не пожелал слушать» Путин: «Но нас никто не слушал, никто не хотел с нами разговаривать! Послушайте сейчас»

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«Втянутые в ужасный смерч»: Кто воплотил фултонские кошмары Черчилля?
Выступление Черчилля в Фултоне, 1946

Мария Выбойщик, 4 марта 2018, 10:09 — REGNUM  

5 марта исполняется 72 года со дня крупного исторического события — Фултонской речи Уинстона Черчилля — пожалуй, самого влиятельного премьер-министра за всю историю Великобритании.

Черчилль, который не был на тот момент премьер-министром, а являлся лидером проигравших на выборах консерваторов, произнес свою знаменитую речь в США — в Вестминстерском колледже (город Фултон, штат Миссури). Примечательно, что в США в тот момент он находился как частное лицо и на мероприятие в Фултоне приехал вместе с президентом США Гарри Труменом, заранее одобрившим текст его выступления.

Американцы бурно приветствовали Черчилля. В своем выступлении он назвал США страной, находящейся «на вершине всемирной мощи», и заявил, что она вместе со своим превосходством в силе приняла на себя «неимоверную ответственность перед будущим».

Черчилль призвал англоязычные страны в мирное время проявлять такие же «настойчивость в достижении цели и великую простоту решений», «как это было во время войны». Двумя главными бедствиями мирных граждан он объявил «войну и тиранию».

«Наша главная задача и обязанность — оградить семьи простых людей от ужасов и несчастий еще одной войны», — сказал Черчилль.

Основные упования в речи Черчилля касались ООН как организации, созданной для предотвращения войны. Назвав ее «подлинным Храмом Мира», британский политик предложил строить этот храм не «на зыбучих песках», а для этого «немедленно начать оснащать международными вооруженными силами».

Черчилль предостерег страны от идеи передать ООН «секретные сведения и опыт создания атомной бомбы», имеющиеся у США, Великобритании и Канады, и не только потому, что Организация Объединенных Наций находится «в состоянии младенчества».

«Не думаю, что мы спали бы сейчас столь спокойно, если бы ситуация была обратной, и какое-нибудь коммунистическое или неофашистское государство монополизировало на некоторое время это ужасное средство. Одного страха перед ним уже было бы достаточно тоталитарным системам для того, чтобы навязать себя свободному демократическому миру», — сказал Черчилль.

Покончив с «войной», Черчилль перешел к «тирании». Он противопоставил «свободу» британских граждан «диктатуре» ряда стран, в том числе и «весьма могущественных», указав при этом, что Запад не должен «закрывать на это глаза». Но в то же время он отметил, что и вмешиваться во внутренние дела этих стран Запад без войны не может.

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Черчилль и Трумэн отправляются в Фултон
Иллюстрация: U.S. National Archives and Records Administration
Черчилль и Трумэн отправляются в Фултон

Тогда, поскольку классическая война с такими странами — не метод, нужны другие способы. Нужен «братский союз англоязычных народов» — США и Великобритании — со всей его военной мощью, нужна и бдительность.

«Лучше предупреждать болезнь, чем лечить ее», — сказал Черчилль.

И, наконец, он добрался до сердцевины своего выступления — демарша против СССР. Дипломатично отдав должное «доблестному русскому народу» и «товарищу военного времени маршалу Сталину», Черчилль заявил:

«На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем будущем и каковы пределы, если таковые существуют, их экспансионистским и верообратительным тенденциям».

Сделав еще один реверанс в адрес Москвы («мы рады видеть ее на своем законном месте среди ведущих мировых держав»), Черчилль произнес историческую фразу:

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес».

По одну сторону железного занавеса, в советской сфере оказались Центральная и Восточная Европа, по другую — Запад. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София «подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и всё возрастающему контролю Москвы», а польское правительство проводит промосковскую политику «массового изгнания миллионов немцев в прискорбных и невиданных масштабах».

«Коммунистические партии, которые были весьма малочисленны во всех этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и всюду стремятся установить тоталитарный контроль, — заявил Черчилль. — Почти все эти страны управляются полицейскими правительствами, и по сей день, за исключением Чехословакии, в них нет подлинной демократии».

Черчилль заявил, что если Москва «попытается сепаратными действиями создать в своей зоне прокоммунистическую Германию», то Германия «устроит торг между Советами и западными демократиями», и это будет «уже не та освобожденная Европа, за которую мы сражались».

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Уинстон Черчилль
Уинстон Черчилль

Он заявил, что по всему миру по указке из Москвы действуют «коммунистические пятые колонны», что является «опасностью для христианской цивилизации». Черчилль сказал, что «новая война неизбежна», и «пока есть время», надо придумать, как «предотвратить войну навечно» и «создать условия для свободы и демократии как можно скорее во всех странах».

«Я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин», — сказал он.

По его мнению, «доктрина равновесия сил теперь непригодна», потому что Москва уважает только силу:

«Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости».

После этого Черчилль заявил, что такое в истории уже было — и напомнил о формировании фашистской Германии.

«В прошлый раз, наблюдая подобное развитие событий, я взывал во весь голос к своим соотечественникам и ко всему миру, но никто не пожелал слушать. До 1933 или даже до 1935 года Германию можно было уберечь от той страшной судьбы, которая ее постигла, и мы были бы избавлены от тех несчастий, которые Гитлер обрушил на человечество, — заявил он. — Тогда меня слушать не пожелали, и один за другим мы оказались втянутыми в ужасный смерч».

После слов о том, что «такое» не должно повториться, Черчилль сказал:

«Если население Британского Содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности».

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Вид на Европу из Москвы, вражеский плакат времен Холодной войны, 1952 г
Вид на Европу из Москвы, вражеский плакат времен Холодной войны, 1952 г

Антисоветская Фултонская речь (по-английски Sinews of Peace) не только оказала огромное влияние на СССР, но и задала вектор мировой политики в последующие десятилетия. Ряд историков считает именно Фултонскую речь стартом холодной войны, начатой Западом против СССР.

Характерно, что инициатором холодной войны выступил истинный исторический противник Москвы — Великобритания, являющаяся при этом союзником СССР в победе над фашисткой Германией. После декларации из Лондона Запад принялся неистово воевать с СССР на информационном фронте — прежде всего руками США.

До недавнего времени считалось, что холодная война завершилась с уничтожением СССР — то есть в день подписания позорных Беловежских соглашений — 8 декабря 1991 года. Причем не только Запад, но и Россия признала, что холодная война бывшим Советским Союзом проиграна.

Россия в течение долгого времени расплачивалась за это поражение, и в итоге отказалась признавать себя проигравшей стороной. Но Запад эту переоценку не принял, считая реванш в виде воссоединения Крыма с Россией непозволительным бунтом проигравшей страны.

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Граффити ко Дню рождения Владимира Путина
Die Matratze
Граффити ко Дню рождения Владимира Путина

И вот в преддверии 72-й годовщины Фултонской речи «вдруг» произошло, как в Вашингтоне говорят, «ожидаемое»: из Москвы, на которую Запад повадился обрушивать столь же нелепые, сколь и претенциозные обвинения, прозвучали столь серьезные заявления, что Вашингтон вынужден был обороняться.

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Что бы ни говорили в одни голос по этому поводу американские дипломаты и военные, своим ежегодным посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин напугал Запад.

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Об этом свидетельствует шквал публикаций, последовавших за выступлением Путина. Фраза российского президента «Вам придется оценить эту новую реальность и убедиться, что то, что я сказал сегодня, не блеф. Это не блеф, поверьте мне» разошлась по заголовкам многих СМИ.

Например, респектабельное издание The Washington Post так озаглавило статью на злобу дня: «Путин показывает новое российское ядерное оружие: «Это не блеф» (Putin shows new Russian nuclear weapons: «It isn’t a bluff»).

Статья начинается с цитаты Путина: «Но нас никто не слушал, никто не хотел с нами разговаривать! Послушайте сейчас», — заявил Путин.

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Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Путин

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«Путин обнародовал потрясающий каталог «машин судного дня» в своем ежегодном послании нации, заявив, что России нужно строить их для противодействия потенциальной угрозе, создаваемой системой ПРО США, — говорится в публикации. — И, отдавая дань черному юмору, он пригласил русских присоединиться к конкурсу Министерства обороны, чтобы придумать название некоторым видам оружия».

Возвращаясь к Фултонской речи Черчилля, отмечу, что западные журналисты, в отличие от официальных лиц не пытающиеся сохранить «хорошую мину», поставили самый очевидный вопрос, объявил ли Путин своей речью 1 марта 2018 года Западу новую холодную войну.

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И не столь важно, что Путин отослал интервьюера к «пропагандистам» за ответами по поводу холодной войны. И что он призвал великие державы не «создавать угрозы друг для друга», а «консолидировать усилия по защите от террористов».

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Важно, как демонстрацию силы воспринял Запад. Который, похоже, только силу и понимает.

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regnum author Мария Выбойщик
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Информационная война против России

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